Зонд NASA сделал неожиданный снимок Венеры

Солнечный зонд NASA Parker захватил потрясающие виды Венеры во время близкого облета планеты в июле 2020 года.

Зонд NASA «Parker» сделал снимок Венеры, и, похоже, продемонстрировал ранее неизвестные возможности аппаратуры. Учёные считают, что устройство засняло планету в диапазоне, близком к инфракрасному — это может изменить объёмы первоначальной миссии зонда, отметили в NASA.

«Parker» запустили в 2018 году, но не для исследований Венеры — аппарат лишь использует гравитацию планеты, чтобы добраться до Солнца. После ещё нескольких витков вокруг Венеры зонд приблизится к звезде на расстояние в 4,3 миллиона километров.

Миссия рассчитана до 2025 года, её основная цель — лучше изучить солнечный ветер, делая снимки короны — плазмы, из которой состоит внешняя часть атмосферы звезды. Кроме того, он будет фотографировать внутреннюю гелиосферу Солнца.

Аппарат сделал снимок Венеры в июле 2020 года, когда пролетал в 12 тысячах километров от планеты, но NASA опубликовало снимок только сейчас. Фотографию сделали с помощью широкоугольного сканера (WISPR), который состоит из двух оптических телескопов, предназначенных для съёмки короны в видимом диапазоне. Однако на снимке Венеры видна тёмная область — это самый обширный горный регион на планете, который получился темнее, потому что он прохладнее, чем окружающая территория.

В видимом диапазоне поверхность Венеры нельзя увидеть из-за её плотной атмосферы. Но так как на снимке «Parker» виден горный регион, учёные предполагают, что WISPR помимо видимого диапазона может улавливать близкое к инфракрасному излучение. По словам главного научного сотрудника команды «Parker» Анджелоса Вурлидаса, это стало «полной неожиданностью» для команды учёных.

«Прибор тестировали только для улавливания видимого светового диапазона. Мы ожидали увидеть облака, но камера захватила даже часть поверхности»,— рассказал Анджелос Вурлидас, главный научный сотрудник «Parker».

Член команды разработки WISPR Брайан Вуд также считает, что устройство уловило тепловое излучение с поверхности Венеры, но исследователям ещё предстоит проверить это наверняка. Если окажется, что зонд работает только с видимым светом, то это будет значить, что учёные столкнулись с ранее неизвестным «окном» в атмосфере Венеры. Но если работа с инфракрасным излучение подтвердится, программу исследований «Parker» могут расширить.

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