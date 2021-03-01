ВОЗ: Мир вернулся к росту заболеваемости COVID-19

После семи недель спада в мире вновь фиксируется увеличение числа больных. Однако в ВОЗ говорят, что вторая волна ещё не прошла.

Впервые за последние семь недель в мире зафиксировала рост заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил на брифинге в понедельник, 1 марта, генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус, передает ТАСС.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 113,82 миллионов, увеличившись за сутки более чем на 347 тысяч. Согласно опубликованным в понедельник данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 7,2 тысячи, превысив 2,52 миллионов.

Тем временем представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович в эфире российского телевидения отметила, что вторая волна пандемии коронавируса еще не закончилась, хотя заметно идет на спад. Также Вуйнович подчеркнула важность соблюдения мер по защите от коронавируса, поскольку у населения еще не сформирован иммунитет.

Главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, со ссылкой на 500 исследований очагов заражения в некоторых городах мира, что на данный момент в мире менее 10% населения имеют антитела к коронавирусу. Сваминатан также подчеркнула, что единственным способом достижения коллективного иммунитета является вакцинация.

Накануне сообщалось, что в Британии снижается число случаев COVID-19. А сегодня в Италии появилась первая «белая зона» карантина, которой объявили Сардинию.

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