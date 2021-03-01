В Ереване протестующие провели митинг прямо в здании правительства

Противники премьера Никола Пашиняна ворвались в здание правительства и после небольшого митинга покинули его. Президент Армении призвал политические силы к переговорам о выходе из кризиса.

В Ереване в понедельник, 1 марта, в одно из зданий правительственного комплекса ворвались протестующие, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Группа оппозиционеров провела акцию в фойе на первом этаже, призвав сотрудников министерств не участвовать в митинге сторонников Пашиняна. Прокричав антиправительственные лозунги, протестующие покинули здание.

Ранее Пашинян объявил, что 1 марта пройдет митинг и шествие его сторонников в защиту демократического и конституционного строя в Армении.

Внутриполитическая ситуация в Армении обострилась после заявления Генерального штаба Вооруженных сил страны с требованием отставки Пашиняна, уволившего замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Заявление Генштаба, где утверждается, что премьер отныне не в состоянии обеспечить безопасность страны, подписали около 40 генералов и высших офицеров армии.

26 февраля в Ереване начались антиправительственные акции протеста, перед зданием парламента вырос палаточный городок, движение на прилегающем проспекте Баграмяна заблокировано.

Президент Армении Армен Саркисян призвал политические силы в стране к терпимости и солидарности и выступил с предложением организовать обсуждение для поиска путей выхода из внутриполитического кризиса.

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