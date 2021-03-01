Удар по печени

Ярослав Романчук – о том, при каких условиях конец модели Лукашенко неизбежен уже в самом ближайшем будущем.

“Белорусская торговля активно готовится к 1-ому марту. Именно с этой даты начинается жёсткое ценовое регулирование. Логика поведения торговли предсказуема: до начала весны максимально поднять цены на максимально возможное количество товаров, – пишет Ярослав Романчук в своем фейсбуке.

Даже ценой сокращения спроса. Пусть даже у потребителей будет ценовой шок. Пусть даже МАРТ (министерство антимонопольного регулирования и торговли) сделает вербальное «а-та-та».

Особенно чувствительным выглядит подготовка к ценовому террору импортных товаров. Инфляционный ажиотаж, спровоцированный действиями правительства, обещает ускорение и углубление валютного удара по карманам белорусов.

Вот один красноречивый, кричащий пример.

Обыкновенная печень трески. Доступная каждому. Совсем недавно была по BYN 4 рубля. Незаметно увеличилась до BYN 5 за баночку. Чувствительно, на 25% рост цены, но это ещё можно объяснить ростом цен на рыбу на мировом рынке, курсовыми рисками и созданием запаса.

И вот за несколько дней до 1 марта цена этой самой печени трески в одной из самых крупных торговых сетей 20 рублей 28 копеек. Рост цены в ПЯТЬ (!) раз! Понятное дело, что речь идёт не о резком улучшении качества самой печени трески. Она тут ни при чём.

А вот факторы:

ценовое регулирование, девальвационные ожидания, рост регуляторных, транзакционных издержек, риски введения ограничения на операции с валютой

– всё это привело к появлению такого ценового чудовища.

В российском интернет магазине тот же товар в переводе на белорусские рубли стоит BYN 6.

Номенклатурно-силовые любимчики позволяют себе такое ценовое буйство, потому что уверены в безнаказанности. В режиме жёсткого ценового контроля преимущества получают те, кому не страшны КГК, МАРТ и профсоюзные «тройки».

Торговать товарами, особенного импортными, в условиях роста издержек, в том числе сырьевых, налоговых и валютных, для малого и даже среднего бизнеса будет весьма затруднительно. Значит, они эти товары перестанут закупать. Не имея мощных «крыш», они едва ли решатся на торговлю контрабандными товарами.

А вот «придворный» крупняк, представленный мощными торговыми сетями, будет переманивать потребителей ассортиментом, пусть даже сильно подорожавшим.

Вот так Совмин и особенно МАРТ, который должен ведь бороться с монополиями, стимулировать развитие конкуренции, своими руками душат эту самую конкуренцию, ставят малый бизнес на грань банкротства, резко увеличивают издержки жизни и выживания.

Ценовой террор – это благоприятная среда для номенклатурно-силовых крупных торговых организаций. Такой режим – питательная почва для коррупционеров среди контролёров и регуляторов. Эти две категории наверняка между собой договорятся. Их сговор или синдикат – против нас, обыкновенных потребителей.

Пропагандисты власти, включая Белстат, будут рапортовать об удержании роста цен до 5-7% в год. А наши глаза будут округляться, наши кошельки будут скукоживаться от ценовой вакханалии. Мы уже фиксируем рост цен в разы, а нам талдычат про 5-7%.

Очередной жестокий эксперимент над беларусами начинается.

Власти обнулили право – у нас ОМОНогосударство.

Власти обнулили частную собственность и договорные отношения – у нас ОМОНоэкономика.

Власти обнулили диалоговые площадки с бизнесом и обществом – у нас монолог несменяемой, неподконтрольной власти, устроившей гуманитарную катастрофу и политический кризис.

В 2021 году власти серьёзно взялись за обнуление активов, доходов и сбережений населения.

Удары будут сразу с двух сторон:

1) будут сокращаться зарплаты, пенсии, социальные выплаты. Даже Белстат не мог скрыть резкого снижения начисленной средней зарплаты в январе 2021г.;

2) будет атака на доходы населения инфляцией. Причём это будет инфляция не официальная – благодаря особенностям расчёта этого показателя и сбора ценовой информации, а реальная.

Тот самый резкий рост цен, который мы с вами наблюдаем уже первые два месяца 2021 года.

Вот такой получается удар по печени белорусского народа. Мы видим лишь маленький фрагмент с печенью трески. Под инфляционным ударом будет всё продовольствие. А это 36 – 38% всех потребительских расходов, а у пенсионеров и семей с низкими доходами – гораздо больше. Они вынуждены будут перейти на продукты другой ценовой категории и, конечно, худшего качества.

Будет идти процесс размывания среднего класса, который быстро не сориентируется и не перейдёт на котлеты, пельмени и хлеб. Власти цинично выполняют приказ наказать «буржуйчиков»: «Хотите жить, как прежде? Не вопрос. Покупайте товары наших производителей, в наших магазинах втридорога. Посмотрим, на сколько вас хватит».

Ускоряется имущественное расслоение. Неравенство между выгодополучателями ОМОНоэкономики и ОМОНоправа и населением растёт. Номенклатурно-силовые группы и их коммерческие партнёры становятся богаче, а населения беднее.

Справедливость исчезает из Беларуси быстрее, чем дешёвые товары. Открытым остаётся вопрос, как миллионы белорусов, которые в 2020-м году осознали себя европейской нацией, будут реагировать на ценовой терроризм.

Второй открытый вопрос касается тех миллионов белорусов, которых даже жуткие зверства, гуманитарная катастрофа не убедили сказать «нет» режиму.

Их тоже касается рост цен. Они тоже будут беднеть и бедствовать. А вот как они будут на это реагировать?

Если эти две социальные группы в 2021 году объединятся, конец модели «Совок/Госплан» неизбежен.

Поделиться ссылкой: