Таксист сбил ребенка и уехал с места ДТП

Ребенок попал под колеса автомобиля в Гродно, водитель с места аварии уехал, но позже сам пришел в милицию.

Происшествие случилось 28 февраля, около 16.00. Установлено, что 33-летний водитель Volkswagen, двигаясь по дворовой территории на улице Лиможа, сбил малолетнего пешехода, который выбежал из-за припаркованных автомобилей. О происшествии сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

После ДТП таксист передал несовершеннолетнего матери и уехал, не сообщив об аварии в милицию. Однако через несколько часов он сам пришел в ГАИ и заявил о происшествии с его участием.

Выяснилось, что в результате наезда 6-летний мальчик получил перелом ноги со смещением. Ребенка госпитализировали.

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