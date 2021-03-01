Таксист сбил ребенка и уехал с места ДТП

Происшествие случилось 28 февраля, около 16.00. Установлено, что 33-летний водитель Volkswagen, двигаясь по дворовой территории на улице Лиможа, сбил малолетнего пешехода, который выбежал из-за припаркованных автомобилей. О происшествии сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
После ДТП таксист передал несовершеннолетнего матери и уехал, не сообщив об аварии в милицию. Однако через несколько часов он сам пришел в ГАИ и заявил о происшествии с его участием.
Выяснилось, что в результате наезда 6-летний мальчик получил перелом ноги со смещением. Ребенка госпитализировали.
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