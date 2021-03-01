Светлана Тихановская совершит рабочий визит в Финляндию, Португалию и Швейцарию

Во время визита в Финляндию, который пройдёт с 1 по 4 марта, Светлана Тихановская встретится с президентом Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министром Санной Марин и министром иностранных дел Пеккой Хаависто.

С 4 по 7 марта состоится визит Светланы Тихановской в Португалию, которая с 1 января 2021 года председательствует в Совете ЕС. За это время она проведет рабочие встречи с премьер-министром Португалии Антониу да Коштой, министром иностранных дел Португалии Аугусто Сантушем Сильвой, а также Жозе Мануэлем Баррозу, который с 23 ноября 2004 по 1 ноября 2014 являлся Председателем Европейской комиссии.

Сразу после этого, с 7 по 10 марта, лидер демократической Беларуси посетит Швейцарию, где встретится с представителями ООН и парламента Швейцарии.

Цель каждой встречи – рассказывать о ситуации в Беларуси и о том, что протесты продолжаются. Во время каждого визита будут обсуждаться программы поддержки пострадавших беларусов, правозащитников и независимых медиа.

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