Соблюдать пропорции белков, жиров и углеводов и не только. Шесть основных правил рационального питания

Что такое правильное питание? Как утверждают диетологи, речь идет о пище, укрепляющей наше здоровье и предупреждающей многие заболевания. Другими словами, рациональное питание — не диета в общепринятом смысле слова. Ведь на диете сидят кратковременно, отказавшись от тех или иных продуктов. А питаться здорóво — это следить за тем, что попадает в желудок на протяжении всей жизни: белки, жиры и углеводы в оптимальном соотношении, вода, витамины и микроэлементы, пишет minsknews.by.

Проводниками в мире здорового образа жизни могут стать шесть основных правил, которые определила наука о рациональном питании.

Первое. Придерживайтесь соответствия между потребляемой энергией (калорийностью пищи) и ее расходом на внутренний обмен веществ и физическую активность. Внутренние органы, сердце и прочие мышцы отблагодарят активной работой, если в привычку войдет тратить чуть больше энергии, чем дают завтрак, обед и ужин.

Второе. Рацион должен быть сбалансированным. Речь идет о пропорции белков, жиров и углеводов 1:1:4, обеспечивающей оптимальные условия для нашего здорового существования.

Третье. Разнообразьте питание как за счет продуктов, так и за счет способов их приготовления. Организм получит все необходимые компоненты, а вы избежите чувства приедания.

Четвертое. Обратите внимание на приготовление и подачу блюда. Приятный вкус и аппетитный внешний вид — именнo такая еда хорошо усвоится и будет полезна.

Пятое. Соблюдайте режим питания, только так будут созданы наилучшие условия для нормального пищеварения. Естественно, при этом учитывайте рабочий график, а также время года.

Шестое. Еда должна быть безопасна с точки зрения санитарии. То есть сырые продукты храните отдельно от приготовленных блюд и соблюдайте рекoмендации пo способам обработки и времени приготовления пищи.

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