Силовые ведомства потратят десятки миллионов на IT

Правительство запланировало усилить информатизацию силовых структур. Больше всех в цифровые проекты вложит КГБ.

Большая доля финансируемых из бюджета проектов Госпрограммы «Цифровое развитие Беларуси» на 2021–2025 годы касается создания IT-решений для нужд силовых структур, пишет “Ежедневник”.

Для оборонных и пограничных ведомств

В стране планируется создать выделенную сеть профессиональной мобильной радиосвязи для нужд госуправления, национальной безопасности, обороны, охраны правопорядка, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Сеть профессиональной радиосвязи будет создаваться по технологии LTE (4G).

Для этого объекты электросвязи, подчиненные Министерству связи, оборудуют пунктами выделения каналов. Заказчиком мероприятия выступает Минобороны.

Также Минобороны собирается строить свои центры обработки данных. Еще один IT-проект ведомства: перевод административных процедур, осуществляемых военными комиссариатами (обособленными подразделениями), в электронную форму. В целом министерство намерено в ближайшие 5 лет потратить 22,2 млн рублей на информатизацию.

В Госпрограмме также содержатся проекты по усилению пограничного контроля. Идет разработка интеллектуальной платформы управления и мониторинга обстановки на государственной границе. Отдельно будут выделены деньги на совершенствование информационных систем органов пограничной службы.

В целях Госпрограммы заложено, чтобы каждый год по два подразделения органов пограничной службы оснащались современными информационно-коммуникационной инфраструктурой. В 2021 году модернизировано будет одно подразделение.

Разрабатывается информационная система обмена сведениями о пересечении границы, о разрешениях на въезд, выезд и пребывание, о документах, удостоверяющих личность, иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Союзного государства. (Заказчик МВД, МИД, Госпогранкомитет, КГБ).

Для органов госбезопасности и внутренних дел

Государство создает защищенную информационную инфраструктуру корпоративной сети органов госбезопасности. В ней будут использованы средства криптографической защиты информации отечественного производства. Первый этап работ был начат еще в рамках прошлой госпрограммы и планируется, что он завершится уже в нынешнем году.

На ИТ-решения потратится и Министерство внутренних дел. Оно заказало разработку информационной системы «Регистр населения» и системы «Организация и безопасность дорожного движения». Также планируется развивать банк данных специальной информации.

Ведомство намерено создать интегрированный информационный ресурс о заявлениях и сообщениях о преступлениях. Также будет разрабатываться автоматизированная информационно-аналитическая система для противодействия незаконному обороту наркотиков.

Еще один проект органов внутренних дел – развитие инфраструктуры приема и выдачи биометрических документов в подразделениях по гражданству и миграции.

Практически все силовые ведомства заказали себе разработку единой программной платформы (информационной системы): такие проекты запланировал КГБ, МВД, Следственный комитет и Департамент финансовых расследований КГК.

Во сколько обойдутся новые технологии?

Большинство проектов финансируется из средств Республиканского фонда универсального обслуживания связи и информатизации. В таблице представлены суммы, которые силовые ведомства потратят на информатизацию в нынешней пятилетке.

Ведомство млн руб. КГБ 55,2 Минобороны 22,2 МВД 21 Госпогранкомитет 16,3 Следственный комитет 2,1 Департамент финансовых расследований КГК 2

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