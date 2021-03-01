С 1 марта в Беларуси подорожали сигареты

1 марта в Беларуси подорожали некоторые марки сигарет.

Как сообщает Министерство по налогам и сборам, ООО “Табак-Инвест” повышает на 3-5 копеек цену нескольких видов “Короны”, на 5-10 копеек – Camel. Цена некоторых видов сигарет “Форт” и Monte Carlo вырастет на 5 копеек, Winston и Sobranie – на 10 копеек. Стоимость LD Club Lounge повысится на 10 копеек.

ООО “Интер-Тобакко” повышает на 10 копеек цену на некоторые сигареты L&M, Marlboro и Parliament.

Импортируемые “Беларусьторгом” некоторые виды Dunhill и Vogue также подорожают на 10 копеек.

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