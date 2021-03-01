Родители Жанны Фриске снова будут судиться с Дмитрием Шепелевым

Родители покойной певицы Жанны Фриске инициировали новые судебные разбирательства с бывшим гражданским мужем артистки Дмитрием Шепелевым, сообщает StarHit .

Казалось бы, отец и мать звезды эстрады должны были уже закопать топор войны и оставить телеведущего в покое, ведь имущество они поделили, судьба пропавших денег «Русфонда» тоже выяснилась. Не исключено, что и шоумен в конце концов оттаял бы и разрешил родственникам экс-солистки «Блестящих» видеться с 7-летним Платоном, но они, похоже, не хотят жить мирно.

Владимир и Ольга Фриске на днях обратились в суд с очередным иском. На этот раз их претензии адресованы не только Шепелеву, но и внуку, с которым они не виделись уже долгое время. Родственники певицы проявили такую настойчивость, что смогли открыть сразу два производства по делу: одно возбудили в Пресненском районом суде, а другое – в Хамовническом.

Родители артистки хотят через суд запретить телеведущему распоряжаться долей в квартире Жанны. Как известно, элитные апартаменты в 90 квадратных метров, расположенные в Шмитовском проезде, были поделены между отцом, матерью Фриске и ее малолетним сыном – по 1/3 каждому. Но до совершеннолетия мальчика его наследством заведует Шепелев, так что претензии адресованы и Дмитрию, и его сыну.

Судя по всему, родные экс-солистки «Блестящих» пошли на такие радикальные меры, услышав о том, что телеведущий намерен продать долю в квартире, принадлежащую Платону. Тогда Владимир Фриске и отправился в суд, где ему сперва отказали. Но отец Жанны не сдался, и его адвокатам удалось собрать все необходимые бумаги, чтобы инициировать разбирательство. В это же время в другом отделении суда тоже дали ход делу, после того как Мосгорсуд удовлетворил апелляцию истцов.

«У нас назначена беседа между сторонами на 22 марта в 15:20. Иск подан по месту нахождения спорного имущества. Одно из производств будет прекращено, но это должно решаться уже в рамках заседания», — цитирует StarHit пресс-службу Пресненского суда.

Любопытно, но пока в суде готовятся рассматривать дело о запрете Шепелеву продавать часть апартаментов бывшей гражданской жены, Владимир и Ольга Фриске сами строят планы, как продать свои две части спорной недвижимости, которую еще недавно они называли неприкосновенной.

К немалому удивлению публики, отец и мать певицы официально уведомили Шепелева, что готовятся продать свою долю в квартире. Первым покупателем, согласно закону, может стать третий собственник, то есть их внук Платон, поэтому сначала они предложили ему выкупить 2/3 апартаментов. Пока за мальчика все решения принимает его папа, но вряд ли телеведущий пойдет на эту сделку, поскольку родственники артистки сильно завысили цену.

Они просят за часть жилплощади 21 миллион рублей, тогда как вся недвижимость целиком оценивается почти в 24 миллиона рублей. Подобная позиция родителей экс-солистки «Блестящих» кажется очень странной, ведь они не раз утверждали, что отдадут эту квартиру внуку Платону в память о матери. Родственники Жанны даже не стали ничего менять в апартаментах после ее смерти, оставив нетронутыми ее вещи, одежду, тщательно подобранную мебель, которую исполнительница при жизни с любовью приобретала лично.

Владимир Фриске даже предполагал, что в этой квартире можно устроить музей. И вдруг он собрался передать жилплощадь чужим людям, намеренно сделав так, чтобы она не досталась внуку.

Дмитрий Шепелев давно старается держаться подальше от родственников певицы и ограждает от общения с ними сына Платона. Однако совсем отгородиться от родителей артистки у телеведущего не получается. Как выяснилось, со стороны шоумена остался один нерешенный вопрос, на который он не собирается закрывать глаза, и это не продажа квартиры Жанны.

Речь про семь миллионов рублей, которые Шепелеву нужно выплатить Ольге и Владимиру Фриске. Дело в том, что долг «Русфонду» в размере 21 миллиона рублей возвращали родители экс-солистки «Блестящих». Они посчитали это несправедливым, заявив, что Дмитрий тоже обязан внести свой вклад. Суд в этом вопросе встал на сторону родственников Жанны, отклонив апелляцию и кассацию телеведущего.

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