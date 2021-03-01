«Пустые полки, дефицит и рост цен» – чего правительство добьется регулированием

Вслед за Законом N72-З от 29.12.2020, взвинтившим НДС на ряд продуктов, а также на лекарства с 10 до 20%, 23 февраля власти подарили гражданам постановление Совета Министров № 100 о заморозке цен на 62 «социально значимых» продукта и 50 лекарственных препаратов. Это постановление явилось логичным продолжением новогоднего подарка от белорусских властей.
Как оценить эти решения? Как они повлияют на цены и ассортимент в магазинах –Myfin.by рассказывает Геннадий Терпиловский.
Качество – хуже, цены – выше
– Оптовые поставщики в декабре планировали свою работу на январь-февраль, исходя из НДС в 10%, после чего он на многие товары поднялся вдвое. Теперь они вынуждены заплатить 20% от цены товара при отгрузке, не получив деньги от розницы, при этом даже прописанная в контрактах отсрочка не гарантирует получения денег через месяц или два… Как это скажется на розничной торговле?
– Решение о резком поднятии НДС безусловно сказалось на ценах – ведь это налог, который всегда в итоге платит конечный потребитель. Но своим постановлением №100, ограничивающим рост цен на широкий ряд товаров, правительство попыталось переложить бремя уплаты взлетевшего НДС с конечного потребителя на поставщика. Тем самым уменьшив доход, в том числе оборотные средства предприятий, серьезно усложнив им работу.
Ведь еще в декабре никто из них не знал о том, что «условия игры» изменятся.
Чем это чревато? Во-первых, вымыванием оборотных средств предприятий, которые планировали свою работу исходя из заданных условий и строили соответствующие бизнес-модели, планы на год, исходя из совершенно иных значений НДС, – «декабрьских».
Запретами изобилие не обеспечить
– А что будет с ассортиментом? Как на нем скажутся решения властей, признанные «улучшить жизнь трудящихся»?
– Велика вероятность, что из-за введения ограничений по росту цен при одновременном росте НДС, производители и поставщики перестанут производить или завозить в Беларусь попавшие в перечень Совмина продукты и лекарства
Запретами изобилие не обеспечить – можно только создать дефицит.
Ведь законы экономики постановлениями не аннулировать. Тут как не крутись, а сделать «не до законов» не получится. Еще один момент – все эти ограничения могут вызвать рост серого рынка.
Что в итоге?
– Резюмируя последствия всех «плодотворных идей» властей, можно сказать, что к декларируемому результату они не приведут однозначно – рост цен на товары и услуги продолжится, а указанная в перечнях продукция либо исчезнет с полок магазинов и аптек, либо появится на черном рынке по более высокой цене (потому что они станут дефицитом), либо будет представлена в вариантах с ухудшенным качеством. Кроме того, желая компенсировать потери, участники рынка поднимут цены на другие продукты и лекарства.