«Пустые полки, дефицит и рост цен» – чего правительство добьется регулированием

Вслед за Законом N72-З от 29.12.2020, взвинтившим НДС на ряд продуктов, а также на лекарства с 10 до 20%, 23 февраля власти подарили гражданам постановление Совета Министров № 100 о заморозке цен на 62 «социально значимых» продукта и 50 лекарственных препаратов. Это постановление явилось логичным продолжением новогоднего подарка от белорусских властей.

Как оценить эти решения? Как они повлияют на цены и ассортимент в магазинах –Myfin.by рассказывает Геннадий Терпиловский.

Качество – хуже, цены – выше

– Оптовые поставщики в декабре планировали свою работу на январь-февраль, исходя из НДС в 10%, после чего он на многие товары поднялся вдвое. Теперь они вынуждены заплатить 20% от цены товара при отгрузке, не получив деньги от розницы, при этом даже прописанная в контрактах отсрочка не гарантирует получения денег через месяц или два… Как это скажется на розничной торговле?

– Решение о резком поднятии НДС безусловно сказалось на ценах – ведь это налог, который всегда в итоге платит конечный потребитель. Но своим постановлением №100, ограничивающим рост цен на широкий ряд товаров, правительство попыталось переложить бремя уплаты взлетевшего НДС с конечного потребителя на поставщика. Тем самым уменьшив доход, в том числе оборотные средства предприятий, серьезно усложнив им работу.

Ведь еще в декабре никто из них не знал о том, что «условия игры» изменятся.

Чем это чревато? Во-первых, вымыванием оборотных средств предприятий, которые планировали свою работу исходя из заданных условий и строили соответствующие бизнес-модели, планы на год, исходя из совершенно иных значений НДС, – «декабрьских».

Во-вторых, все затронутые двумя вышеозначенными документами предприятия, вынужденные погашать издержки из собственной прибыли, будут либо переносить бремя потерь на другие продукты, либо (речь о производителях, не могущих соразмерно поднять цены) вводить в линейки новые бренды, новые названия, чуть меняя состав этих продуктов, объем тары и так далее.

Третий путь, по которому также пойдет часть предприятий (как поставщиков, так и производителей) – это снижение качества продукции.

К примеру, если говорить о белорусских производителях медпрепаратов, то они производят свою продукцию практически полностью из импортного сырья. И им придется изыскивать ингредиенты собственного (или белорусского) производства, так как НДС на импортные компоненты вырос вдвое – до 20%. В итоге пострадает качество продукции…

Запретами изобилие не обеспечить

– А что будет с ассортиментом? Как на нем скажутся решения властей, признанные «улучшить жизнь трудящихся»?

– Велика вероятность, что из-за введения ограничений по росту цен при одновременном росте НДС, производители и поставщики перестанут производить или завозить в Беларусь попавшие в перечень Совмина продукты и лекарства

Запретами изобилие не обеспечить – можно только создать дефицит.

Ведь законы экономики постановлениями не аннулировать. Тут как не крутись, а сделать «не до законов» не получится. Еще один момент – все эти ограничения могут вызвать рост серого рынка.

Что в итоге?

– Резюмируя последствия всех «плодотворных идей» властей, можно сказать, что к декларируемому результату они не приведут однозначно – рост цен на товары и услуги продолжится, а указанная в перечнях продукция либо исчезнет с полок магазинов и аптек, либо появится на черном рынке по более высокой цене (потому что они станут дефицитом), либо будет представлена в вариантах с ухудшенным качеством. Кроме того, желая компенсировать потери, участники рынка поднимут цены на другие продукты и лекарства.

И главное – все эти последствия будут связаны не с «заговором» поставщиков-производителей, а станут последствиями решений белорусских властей.

Поделиться ссылкой: