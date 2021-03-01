Посол ОАЭ впервые в истории прибыл в Тель-Авив

Первый в истории посол Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед аль-Хаджа прибыл в понедельник в Тель-Авив для исполнения своих обязанностей.

Об этом сообщил телеканал Al Jazeera в понедельник, 1 марта.

Ранее 14 февраля Мухаммед аль-Хаджа был приведен к присяге в качестве посла ОАЭ в Израиле. А 24 января в Абу-Даби официально открылось посольство Израиля в ОАЭ. В тот же день правительство Эмиратов одобрило открытие посольства страны в Тель-Авиве.

По данным израильских СМИ, первому послу ОАЭ в Тель-Авиве 41 год. Он представитель аристократической фамилии, женат, отец четырех сыновей. Аль-Хаджа изучал политологию в Northeastern University в Бостоне, а менеджмент – в Университете экономики и бизнеса в Вене. Согласно официальной биографии посла, он увлекается гонками на мотоциклах, футболом, водными лыжами и бегом.

Напомним, 15 сентября прошлого года в Вашингтоне израильская сторона подписала документы о мире с ОАЭ и Бахрейном. А 20 октября Израиль и ОАЭ подписали соглашения об авиационном сообщении, безвизовом режиме, защите инвестиций и сотрудничестве в области науки и технологий.

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