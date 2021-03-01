Онкобольному витеблянину дали 3,5 года колонии за «насилие над милиционерами»

В понедельник, 1 марта, суд Первомайского района Витебска вынес приговор 54-летнему местному жителю Владимиру Малаховскому, которого обвиняли в насилии в отношении милиционеров на акции протеста. Он признан виновным и приговорен к 3,5 годам лишения свободы, сообщает TUT.by. У мужчины онкологическое заболевание.

Владимир был задержан 13 сентября. Пять недель он провел в СИЗО, затем его выпустили под подписку о невыезде. Однако 13 января меру пресечения изменили, и мужчину снова поместили в следственный изолятор, где он и находится до сих пор, несмотря на плохое самочувствие.

По версии обвинения, Малаховский 13 сентября участвовал в протестном шествии и умышленно применил насилие и угрозы насилием в отношении сотрудников милиции при исполнении. Согласно обвинению, он пытался нанести милиционерам травмирующие удары по разным частям тела, хватал их за форму и повредил ее, завладел милицейским жетоном, а уже после задержания распылил в сторону милиционеров газовый баллончик. Таким образом он «нанес побои и причинил физическую боль» сотрудникам милиции. Владимир не признал себя виновным.

Потерпевшими были признаны милиционеры Юрий Качихин, Алексей Емельянов и Позняков. Они заявили к обвиняемому иски о возмещении морального вреда на 1000 рублей каждый. Качихин на предыдущем судебном заседании сказал, что обвиняемый применил против него «борцовский захват», но не бил, боли от действий Малаховского он не чувствовал.

Супруга Малаховского ранее сообщала журналистам, что он имеет онкологическое заболевание, перенес четыре курса химиотерапии ослаблен и нуждается в медицинской помощи, у него 3-я группа инвалидности. У пары двое детей, 11 и 13 лет.

Несмотря на заболевание мужчины, судья Татьяна Родина приговорила его к трем с половиной годам колонии. Также он должен выплатить по 1000 рублей троим потерпевшим.

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