Нетаньяху обвинил Иран во взрыве на израильском судне

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уверен в том, что к взрыву на израильском корабле в Оманском заливе причастен Иран.

Как мы ранее сообщали, 25 февраля на израильском судне произошел взрыв. Согласно предварительным оценкам следствия, инцидент был результатом взрыва морской мины. Однако судно пострадало от взрыва над ватерлинией и повреждения корпуса образовались с обеих сторон.

В результате происшествия никто не пострадал. Транспортное средство было направлено в порт Дубая для оценки ущерба и выяснения причин взрыва.

1 марта в эфире телерадиокомпании Kan премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что это было «действительно деяние Ирана, это ясно».

Премьер не привел доказательств, но назвал Иран «самым большим врагом Израиля». Кроме того, глава правительства указал на недопустимость получения Тегераном ядерного оружия независимо от того, будет это в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) или вне сделки. По словам Нетаньяху, свою позицию по этому вопросу он обозначил в разговоре с президентом США Джо Байденом.

Иран, как сообщило агентство Reuters, в воскресенье исключил возможность проведения неформальной встречи с США и европейскими державами для обсуждения способов возобновления ядерной сделки 2015 года. Иран настаивает на том, чтобы Соединенные Штаты сначала сняли санкции. В ответ Вашингтон требует, чтобы Тегеран сначала вернулся к соблюдению условий сделки, которую он постепенно нарушает.

Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана был заключен в 2015 году между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном. Но не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

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