Кубраков прокомментировал увольнения в МВД после выборов

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков рассказал в эфире ОНТ, что вопрос про увольнения силовиков на фоне массовых протестов в Беларуси для него «болезненный».

«Такие сотрудники были, которые уходили, не выдержали. Мы довольно с пониманием к ним относились: ну не выдержал, действительно. Неприятно, конечно, что, так скажем: малейшее испытание, которое нужно было выстоять и пройти органам внутренних дел. Хотя мы всегда готовим сотрудников к самому худшему, что им придется долго работать и так далее», — поделился подробностями Иван Кубраков.

По его словам, некоторые уволившиеся сделали из этого «хайп», передает ОНТ.

«Демонстративно бросить удостоверение, обсуждать своих коллег, говорить о коллегах. Если ты индивидуально ушел — ладно. Но когда начинаешь обсуждать, говорить гадости в адрес коллег, с которыми ты работал — я считаю, что это уже больше похоже на предательство», — заявил глава МВД.

В то же время, Иван Кубраков рассказал, что считает улицы белорусских городов безопасными, а свою работу хорошей. «Что бы ни происходило, я всегда с удовольствием иду на работу, мне нравится то, что я делаю», — заявил глава МВД Беларуси.

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