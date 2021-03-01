Эксперт: «Можно предположить, что цены на лекарства не только не остановят, они будут увеличиваться еще больше»

Почему «жесточайше» с лекарствами разобраться не получится.

— Где логика: с одной стороны повышают НДС на лекарства, а с другой возмущаются, что вы делаете? Последнее время в действиях властей нет никакой логики, — констатирует доктор экономических наук Борис Желиба.

В экспресс-комментарии «Салідарнасці», размышляя над поручением Лукашенко «жесточайшим образом останавливать людей», которые подняли цены на лекарства, он спрогнозировал, к чему могут привести два взаимоисключающих решения властей.

— Я не думаю, что дело дойдет до закрытия частных аптек. Не знаю точного соотношения, но в районе, где живу я, допустим, одни частные аптеки. Как раз в частных аптеках номенклатура лекарств обычно значительно больше, потому что частники всегда были гибче и проворнее. Как они собираются «приводить в чувства частников» — превратят в государственное, рейдерский захват? И, главное, как это будет оформлено юридически?

Думаю, это просто очередные страшилки, чистый популизм, чтобы показать, что он (Лукашенко) заботится о людях, которым нужны лекарства. В основном это пенсионеры.

Худший вариант, к чему может привести такая политика, — очередной дефицит лекарств и разорение частного аптечного дела.

Могут сделать показательный «налет» на несколько аптек, в ответ, может быть, частники понизят цены, но временно, потому что цена должна давать прибыль. Но по большому счету дальше угроз не пойдет, — полагает экономист.

Он отметил, что формирование цен на лекарства в Беларуси и так не было прозрачным. Медпрепараты у нас в стране стоили в разы больше, чем у всех соседей.

— Еще несколько лет назад, когда люди массово стали жаловаться на то, что во всех соседних странах, даже в России, лекарства дешевле, Лукашенко поручил разобраться и выяснить причину. Видимо, до сих пор не разобрались, потому что цены на лекарства не упали. Почему лекарства становятся настолько дорогими, когда пересекают нашу границу, мы так и не узнали.

Но сейчас, понятно, растут все цены, потому что инфляция идет ускоренными темпами. И лекарства не исключение. Цены на импорт зависят от курса белорусского рубля. Если он девальвируется, можете себе представить положение импортеров. Им, чтобы ввести товар, нужно купить валюту. Поэтому если идет девальвация рубля, автоматически идет подорожание импорта. А в лекарствах импорта более чем достаточно.

Можно предположить, что цены на лекарства не только не остановят, но они будут увеличиваться еще больше.

Глобальный тренд остается — рост цен, рост курса валют. Если насильно административным путем удерживать цену на одно, начнут поднимать цены на другое. Поэтому все эти ограничения продеражатся не долго. По-моему, у нас даже законодательно прописано, что фиксировать цены можно в период до трех месяцев, потому что производители и торговля просто начнут разоряться.

Вспомните, сколько продержались ограничения в прошлом году в марте на маски и санитайзеры. Даже если зафиксировать цену, себестоимость из-за инфляции все равно вырастет, продавцы и производители останутся без прибыли, дальше пойдут убытки и разорение. В убыток никто производить и торговать не будет, — подытожил Борис Желиба.

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