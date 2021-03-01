Беларусь ограничила ввоз свинины из Гонконга

Беларусь ограничила ввоз свинины из специального административного района Гонконг Китайской Народной Республики из-за африканской чумы свиней (АЧС). Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает агентство «Минск-Новости».

Такое решение было принято на основе данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Именно специалисты ВОЗ зафиксировали в Гонконге случаи заболевания восприимчивых видов животных африканской чумой свиней.

Так, теперь на ввоз в Беларусь из этого региона живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинины (в том числе мяса диких кабанов) и другого пищевого свиноводческого сырья, а также продуктов их переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от животных восприимчивых видов, другой продукции временно ограничен.

Также в департаменте просят на свиноводческих комплексах применить дополнительные меры биологической защиты.

Справочно: африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) — вирусное заболевание домашних и диких свиней. Вакцины от него нет. Почти все поголовье заболевших животных погибает. Для человека АЧС безопасна.

Поделиться ссылкой: