Wiener Zeitung: ОТЕЦ НЕМЕЦКОГО ЕДИНСТВА. Михаилу Горбачеву – 90 лет

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горбачеву 90 лет
Михаил Горбачев на презентации книги "Остаюсь оптимистом". Фото Евгения Одинокова

2 марта исполняется 90 лет Михаилу Горбачеву – человеку, безвозвратно изменившему мир. В преддверии большого юбилея крупнейшего реформатора XX века австрийская газета Wiener Zeitung разбирается, почему Горбачева обожали в Европе и критиковали в России. Правда ли, что он был слабым руководителем, но великим реформатором? Немцы считают его отцом германского единства.

Отец перестройки и самый необычный глава Кремля Михаил Горбачев и в 90 лет не спешит на покой. Лауреат Нобелевской премии мира попал в больницу, а потом оказался в изоляции из-за пандемии коронавируса, но все равно то и дело дает комментарии — высказывает обеспокоенность в связи с ситуацией в мире. «Только бы без войны, — сказал бывший президент СССР в недавнем интервью, опубликованном на его сайте gorby.ru. — Сохранить мир и стремиться к улучшению жизни людей».

Экс-президент СССР Михаил Горбачев

На вопрос «Что вам подарить на 90-летие?» он отвечает: поддержку и дружбу. Горби, как его уважительно называют немцы, сейчас спокоен, в том числе и благодаря тому, что президент США Джо Байден и глава Кремля Владимир Путин смогли спасти последнее большое соглашение о разоружении между крупнейшими ядерными державами — Договор СНВ.

После прихода к власти в 1985 году Горбачев на посту генерального секретаря ЦК КПСС вместе с США инициировал масштабные разоруженческие проекты. Некоторые из них Вашингтон недавно отверг. Горбачев сожалеет об этом и призывает к новым, еще более масштабным инициативам по разоружению.

К юбилею первый и последний президент СССР вспоминает о своих геополитических достижениях. Объединение Германии он в то время согласовал с Гельмутом Шмидтом, тем самым положив конец холодной войне. А при помощи политики гласности и перестройки освободил людей от оков коммунизма.

Икона свободы

И по сей день Горбачев считается символом свободы как глава Кремля, который не только сделал возможным объединение Германии, но и предоставил и другим опекаемым Москвой государствам восточного блока свободу действий. Он стал очевидцем того, как в эпоху перемен от СССР в конце концов отвернулись балтийские страны — и в результате рухнула вся коммунистическая империя, поддерживаемая силой в Москве.

В то время как немцы встречали его лозунгами «Горби! Горби!» и за рубежом он становился все более популярным, в своей стране он стремительно терял авторитет. Он стал «ведомым, который утратил образующую роль», как пишет автор Игнац Лозо в новой большой биографии «Горбачев. Он изменил мир», вышедшей к 90-летию бывшего советского лидера. «Его ошибка заключалась в том, что он все еще делал ставку на коммунистическую партию…»

Могильщик СССР

До сих пор многие россияне называют Горбачева «могильщиком» СССР, унизившим и в конце концов разрушившим гордую мировую державу, которая во Второй мировой войне победила фашизм. В этом году тем событиям исполняется 30 лет. Они ознаменовали собой и конец власти Горбачева: в 1991 году Борис Ельцин принял бразды правления после неудавшейся попытки путча.

Raisa Gorbacheva
Жена Раиса была достойной парой Михаилу Горбачеву во всех жизненных ситуациях и, без сомнения, самой элегантной женщиной эпохи перестройки

В биографии Лозо рассказывает о политических и личных страницах жизни политика, в том числе и о роли его супруги Раисы, которая рано ушла из жизни из-за онкологии. Автор, неоднократно встречавшийся с политиком, рисует портрет человека, превратившегося из крепкого партийного функционера, у которого еще в его родном Ставропольском крае были многочисленные привилегии, в крупнейшего реформатора XX века.

«Горбачев освободил более 164 миллионов людей: 39 миллионов поляков, почти 16 миллионов чехов и словаков, 23 миллионов румын, почти по 9 миллионов болгар и венгров, а также около 16 миллионов немцев в ГДР», — пишет автор.

Горбачеву - 90
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев во время дискуссии с народным артистом СССР Михаилом Ульяновым о роли прессы в перестройке и гласности.

Вместе с тем он не справился с задачей сохранить СССР. Безнадежная экономическая ситуация в конце концов поставила коммунистический аппарат власти на колени. Это было связано в том числе с тем, что зависимый от сырьевых ресурсов СССР из-за низких цен на нефть практически не получал доходов. Горбачев недостаточно разбирался в экономических вопросах и поэтому был нерешительным, колебался.

Слабый руководитель?

Однако автор не считает Горбачева слабым руководителем, как о нем говорят многие политики сегодня. В своей книге он рассказывает о борьбе за власть и интригах в Кремле и приходит к выводу, что Горбачев, несмотря на такие проблемы, как советские войска в Афганистане и авария на Чернобыльской АЭС, с честью выдержал борьбу с оппонентами. «Если бы Горбачев был слабым руководителем, он бы сдался под напором сторонников жесткого курса в советской политике».

После встречи с Горбачевым Лозо рассказывал, что на критику в связи с развалом советской империи Горбачев ответил с достоинством, спокойно и немного меланхолично: «Я знаю, что я хорошего сделал».

Для демократически настроенной части российского общества важен голос Горбачева вместе с его политическим фондом. Он еще и совладелец критикующей Кремль «Новой газеты». Он регулярно встает на сторону президента Владимира Путина, что касается внешнеполитического курса, в том числе и присоединения украинского Крыма, но при этом то и дело критикует рост репрессий против инакомыслящих — и предостерегает от скатывания к диктатуре.

Перевод: inosmi.ru

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