Wiener Zeitung: ОТЕЦ НЕМЕЦКОГО ЕДИНСТВА. Михаилу Горбачеву – 90 лет

2 марта исполняется 90 лет Михаилу Горбачеву – человеку, безвозвратно изменившему мир. В преддверии большого юбилея крупнейшего реформатора XX века австрийская газета Wiener Zeitung разбирается, почему Горбачева обожали в Европе и критиковали в России. Правда ли, что он был слабым руководителем, но великим реформатором? Немцы считают его отцом германского единства.

Отец перестройки и самый необычный глава Кремля Михаил Горбачев и в 90 лет не спешит на покой. Лауреат Нобелевской премии мира попал в больницу, а потом оказался в изоляции из-за пандемии коронавируса, но все равно то и дело дает комментарии — высказывает обеспокоенность в связи с ситуацией в мире. «Только бы без войны, — сказал бывший президент СССР в недавнем интервью, опубликованном на его сайте gorby.ru. — Сохранить мир и стремиться к улучшению жизни людей».

Экс-президент СССР Михаил Горбачев

На вопрос «Что вам подарить на 90-летие?» он отвечает: поддержку и дружбу. Горби, как его уважительно называют немцы, сейчас спокоен, в том числе и благодаря тому, что президент США Джо Байден и глава Кремля Владимир Путин смогли спасти последнее большое соглашение о разоружении между крупнейшими ядерными державами — Договор СНВ.

После прихода к власти в 1985 году Горбачев на посту генерального секретаря ЦК КПСС вместе с США инициировал масштабные разоруженческие проекты. Некоторые из них Вашингтон недавно отверг. Горбачев сожалеет об этом и призывает к новым, еще более масштабным инициативам по разоружению.

К юбилею первый и последний президент СССР вспоминает о своих геополитических достижениях. Объединение Германии он в то время согласовал с Гельмутом Шмидтом, тем самым положив конец холодной войне. А при помощи политики гласности и перестройки освободил людей от оков коммунизма.

Икона свободы

И по сей день Горбачев считается символом свободы как глава Кремля, который не только сделал возможным объединение Германии, но и предоставил и другим опекаемым Москвой государствам восточного блока свободу действий. Он стал очевидцем того, как в эпоху перемен от СССР в конце концов отвернулись балтийские страны — и в результате рухнула вся коммунистическая империя, поддерживаемая силой в Москве.

В то время как немцы встречали его лозунгами «Горби! Горби!» и за рубежом он становился все более популярным, в своей стране он стремительно терял авторитет. Он стал «ведомым, который утратил образующую роль», как пишет автор Игнац Лозо в новой большой биографии «Горбачев. Он изменил мир», вышедшей к 90-летию бывшего советского лидера. «Его ошибка заключалась в том, что он все еще делал ставку на коммунистическую партию…»

Могильщик СССР

До сих пор многие россияне называют Горбачева «могильщиком» СССР, унизившим и в конце концов разрушившим гордую мировую державу, которая во Второй мировой войне победила фашизм. В этом году тем событиям исполняется 30 лет. Они ознаменовали собой и конец власти Горбачева: в 1991 году Борис Ельцин принял бразды правления после неудавшейся попытки путча.

В биографии Лозо рассказывает о политических и личных страницах жизни политика, в том числе и о роли его супруги Раисы, которая рано ушла из жизни из-за онкологии. Автор, неоднократно встречавшийся с политиком, рисует портрет человека, превратившегося из крепкого партийного функционера, у которого еще в его родном Ставропольском крае были многочисленные привилегии, в крупнейшего реформатора XX века.

«Горбачев освободил более 164 миллионов людей: 39 миллионов поляков, почти 16 миллионов чехов и словаков, 23 миллионов румын, почти по 9 миллионов болгар и венгров, а также около 16 миллионов немцев в ГДР», — пишет автор.

Вместе с тем он не справился с задачей сохранить СССР. Безнадежная экономическая ситуация в конце концов поставила коммунистический аппарат власти на колени. Это было связано в том числе с тем, что зависимый от сырьевых ресурсов СССР из-за низких цен на нефть практически не получал доходов. Горбачев недостаточно разбирался в экономических вопросах и поэтому был нерешительным, колебался.

Слабый руководитель?

Однако автор не считает Горбачева слабым руководителем, как о нем говорят многие политики сегодня. В своей книге он рассказывает о борьбе за власть и интригах в Кремле и приходит к выводу, что Горбачев, несмотря на такие проблемы, как советские войска в Афганистане и авария на Чернобыльской АЭС, с честью выдержал борьбу с оппонентами. «Если бы Горбачев был слабым руководителем, он бы сдался под напором сторонников жесткого курса в советской политике».

После встречи с Горбачевым Лозо рассказывал, что на критику в связи с развалом советской империи Горбачев ответил с достоинством, спокойно и немного меланхолично: «Я знаю, что я хорошего сделал».

Для демократически настроенной части российского общества важен голос Горбачева вместе с его политическим фондом. Он еще и совладелец критикующей Кремль «Новой газеты». Он регулярно встает на сторону президента Владимира Путина, что касается внешнеполитического курса, в том числе и присоединения украинского Крыма, но при этом то и дело критикует рост репрессий против инакомыслящих — и предостерегает от скатывания к диктатуре.

Перевод: inosmi.ru

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