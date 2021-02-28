Сергей Тихановский остается в застенках?

Как пишет «Эхо Москвы», арестованному белорусскому политику Сергею Тихановскому предъявили новые обвинения. Он находится под стражей уже около девяти месяцев – с мая прошлого года.

Теперь, помимо прочего, гомельский блогер и муж бывшего кандидата в президенты республики Сергей Тихановский обвиняется в разжигании расовой, национальной, религиозной или иной социальной вражды или розни (ч. 3 ст. 130 УК РБ). О том, что Сергей Тихановский снова остается под стражей, сообщила на своей странице в «Инстаграмме» его жена и экс-кандидат на пост президента Светлана Тихановская.

Пока следственные органы РБ не уточняют подробностей нового дела. Статья, по которой арестованному предъявили обвинения, подразумевает от 5 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что Сергея Тихановского задержали еще в конце мая 2020 года во время сбора подписей за выдвижение его жены Светланы на выборы президента. По версии следствия, в тот день политик организовал незаконный митинг, участники которого не подчинились требованиям милиции. Оппозиционера обвинили в «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок» (ч.1 ст.348 УК РБ), а затем, уже летом, и в нарушении работы ЦИКа республики (ст.191 УК РБ).

За решеткой он находится уже около 9 месяцев. В связи с новым обвинением ему продлили срок ареста еще на два месяца.

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