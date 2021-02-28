Сергей Тихановский остается в застенках?

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Сергей Тихановский остается под стражей
Власти предъявляют Сергею Тихановскому уже третье обвинение

Как пишет «Эхо Москвы», арестованному белорусскому политику Сергею Тихановскому предъявили новые обвинения. Он находится под стражей уже около девяти месяцев – с мая прошлого года.

Теперь, помимо прочего, гомельский блогер и муж бывшего кандидата в президенты республики Сергей Тихановский обвиняется в разжигании расовой, национальной, религиозной или иной социальной вражды или розни (ч. 3 ст. 130 УК РБ). О том, что Сергей Тихановский снова остается под стражей, сообщила на своей странице в «Инстаграмме» его жена и экс-кандидат на пост президента Светлана Тихановская.

Пока следственные органы РБ не уточняют подробностей нового дела. Статья, по которой арестованному предъявили обвинения, подразумевает от 5 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что Сергея Тихановского задержали еще в конце мая 2020 года во время сбора подписей за выдвижение его жены Светланы на выборы президента. По версии следствия, в тот день политик организовал незаконный митинг, участники которого не подчинились требованиям милиции. Оппозиционера обвинили в «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок» (ч.1 ст.348 УК РБ), а затем, уже летом, и в нарушении работы ЦИКа республики (ст.191 УК РБ).

За решеткой он находится уже около 9 месяцев. В связи с новым обвинением ему продлили срок ареста еще на два месяца.

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