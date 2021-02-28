Почетный консул Беларуси в Италии подал в отставку

Антонио Соттиле: «Это выбор совести: я верю в демократию, свободу и уважение прав человека»

Как сообщает итальянская Gazzetta di Reggio, Антонио Соттиле, почетный консул Беларуси в Эмилии-Романье, подал в отставку. По словам Соттиле, к этому его побудили репрессии против белорусского народа, который мирными маршами протестовал против фальсификации выборов.

«Я уже разговаривал с аппаратом министра иностранных дел Луиджи Ди Майо и с посольством Беларуси в Италии. Мой выбор — это выбор совести. Я твердо верю в те ценности, которые привили мне родители и которые я передаю своим детям: это демократия, свобода, уважение прав человека и ненасилие. В Беларуси более 27 тысяч человек были задержаны и подверглись запугиванию, преследованию и пыткам», — говорит Антонио Соттиле.

Дипломат солидарен с европейской оценкой ситуации: «ОБСЕ подтверждает, что выборы 9 августа не соответствовали международным стандартам и не были ни свободными, ни справедливыми. Европа не признает результатов этих выборов. Европарламент не признал Лукашенко президентом и призывает к новым выборам под международным контролем».

— Я был почетным консулом почти десять лет, и могу сказать, что выполнял свою миссию максимально честно. Я развивал связи между белорусским бизнесом и итальянскими компаниями, занимался гуманитарными вопросами — в частности, оздоровлением детей из загрязненных после аварии на Чернобыльской АЭС территорий.

Антонио Соттиле говорит, что у него остается очень много друзей в Беларуси и он гордится тем, что сегодня белорусы стали не объектом, а субъектом истории.

Поделиться ссылкой: