Футбольные фанаты ряда белорусских клубов объявили бойкот матчей

Болельщики футбольных клубов из Минска, Витебска, Гродно и еще нескольких городов Беларуси не хотят возвращаться на трибуны из-за политической ситуации в стране.

2 марта пройдет матч Суперкубка Беларуси между «Шахтером» и БАТЭ. За несколько дней до официального начала футбольного года фанаты ряда белорусских клубов объявили бойкот матчей из-за политической ситуации в стране. Об этом пишет DW со ссылкой на спортивное интернет-издание Tribuna.com.

Так, болельщики борисовского “БАТЭ” объяснили свою позицию солидарностью с жертвами “репрессивной машины” белорусских властей. Фанаты брестского “Динамо” считают, что возвращение на трибуны станет “кощунством по отношению к репрессированным за последние полгода по притянутым за уши поводам” участников фанатских сообществ. “Наши мысли – с погибшими и пострадавшими за свою позицию членами гражданского общества и их семьями”, – добавили болельщики брестского клуба.

Фанаты минского “Торпедо” и жодинского “Торпедо-БелАЗ” решили прекратить активную поддержку клубов, пока белорусские власти не перестанут “осуждать, бить и убивать людей за их собственное мнение”. Кроме того, на трибуны отказались возвращаться болельщики гродненского клуба “Неман”, солигорского “Шахтера”, а также “Витебска”, “Молодечно” и “Слуцка”.

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