Авторы хита «Любимую не отдают» выпустили новую актуальную композицию

В телеграмм-канале «На страже Родины», созданном, как утверждается на его титульной странице, для поддержки силовых структур, появилось новое видео. Cоздатели нетленного хита «Любимую не отдают», семейная пара Евгений Олейник-Юлия Быкова, представили на суд силовой общественности новый продукт творческого тандема – свежезаписанный клип «Кто, если не мы?».

На сей раз трогательное музыкальное послание ВИА «Aura» посвящено спецподразделению МВД «Алмаз» и его нелегким трудовым будням. Клип впечатляет прежде всего обилием кадров оперативной съемки, недоступной для обычных поп-исполнителей. Бойцы демонстрируют точный прицел, выбегают из шахты метро и, рассыпаясь, словно бисер, атакуют поезд, бьют окна, выволакивают полуодетых людей из их жилищ, тормозят и обезвреживают автомобили и простых прохожих, что-то пьют из железных касок, и все это – под впечатляющий рефрен «и неважно, кто против нас, важно лишь то, кто рядом»…

Правда, не совсем понятно, для чего зафотошоплены до неузнаваемости лица героев клипа – в произведении со столь мощной патриотической составляющей это выглядит по меньшей мере нелепо. На всякий случай? Но чего стыдиться, если уверен в том, что «сила в правде, брат»? Ах да, наверное, это чтоб героев не узнали их потенциальные противники?

Надо заметить, что группа «Aura» давно уже пытается пробиться на Евровидение от Беларуси. Но все 10 попыток до сих пор так и не увенчались успехом. Возможно, новый подход с учетом актуальных белорусских политтрендов даст свои плоды, и изрядно поработавший над собственной аурой дуэт сможет наконец представить свое творчество на суд мировой музыкальной тусовки. И впишет-таки свою страницу в летопись европейской поп-культуры.

В добрый путь!

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