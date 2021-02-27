Произошел загадочный взрыв израильского корабля

Принадлежащее Израилю грузовое судно Helios Ray, используемое для перевозки автомобилей, было повреждено в пятницу днем, в результате загадочного взрыва в Оманском заливе. Транспортное средство направлено в порт Дубая для оценки ущерба.

Сейчас расследуется возможность причастности иранских военных к взрыву, сообщает издание Jerusalem Post.

Сообщается, что персонал и само судно находятся в хорошем состоянии, о травмах не сообщалось.

Согласно предварительным оценкам следствия, инцидент был результатом взрыва морской мины. Однако в компании отметили, что на данный момент не исключают ни одного варианта.

Несмотря на предварительное заявление следствия о подводной мине, официальный представитель министерства обороны США сообщил агентству Рейтер, что судно пострадало от взрыва над ватерлинией. Кроме того, повреждения корпуса образовались с обеих сторон. Если это верно, то вероятность взрыва мины весьма мала.

More images from last nights incident https://t.co/nbdAzysS2C — Neptune P2P Group (@neptune_p2p) February 26, 2021

В интервью, данном Ynet, Рами Онгар, израильский бизнесмен, владеющий Helios Ray, сказал, что не считает, что взрыв был результатом преднамеренной атаки, но отметил, что на корабле есть дыры, которые могут указывать на нанесенный ущерб ракетами.

Онгар также высказал предположение, что взрыв является результатом нападения Ирана.

После его выступления ответ флота США не заставил себя ждать. Пятый флот ВМС США, базирующийся в Бахрейне, заявил, что знает об инциденте и следит за ситуацией.

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