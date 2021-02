Произошел загадочный взрыв израильского корабля

Сейчас расследуется возможность причастности иранских военных к взрыву, сообщает издание Jerusalem Post.

Сообщается, что персонал и само судно находятся в хорошем состоянии, о травмах не сообщалось.

Согласно предварительным оценкам следствия, инцидент был результатом взрыва морской мины. Однако в компании отметили, что на данный момент не исключают ни одного варианта.

Несмотря на предварительное заявление следствия о подводной мине, официальный представитель министерства обороны США сообщил агентству Рейтер, что судно пострадало от взрыва над ватерлинией. Кроме того, повреждения корпуса образовались с обеих сторон. Если это верно, то вероятность взрыва мины весьма мала.

