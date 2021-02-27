“Энергичный” гомельский военком Кривоносов получил от Лукашенко медаль

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Гомельский военком Кривоносов получил медаль
Гомельский военком Кривоносов получил медаль

«Прославившийся» после всебелорусского народного собрания военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов получил от Лукашенко не только «заряд энергии и решительности». А еще и медаль «За отличие в охране общественного порядка».

Соответствующий указ Лукашенко подписал 26 февраля, сообщает его пресс-служба. Помимо военкома, государственных наград удостоены 58 представителей различных сфер деятельности.

Напомним, перед тем как отправиться на ВНС, военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов поделился с журналистами своими идеями. Одна из них — сделать в Беларуси свой собственный интернет.

Выступить из-за временного лимита на собрании военкому так и не удалось. Тогда он попросил получить от Лукашенко «заряд энергии» и пожать ему руку.

Вернувшись в Гомель, Кривоносов незамедлительно передал «заряд энергии» военнослужащим, зафиксировав процесс соответствующим видео.

В ставшем уже вирусным ролике военком прокомментировал свои действия следующим образом: «Я, полковник Кривоносов, удостоился чести и получил от Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Беларусь Александра Лукашенко заряд энергии и решительности, который намерен сейчас передать белорусским военнослужащим».

А вскоре эстафета рукопожатий была передана и сотрудникам Гомельского УВД. К слову, креативный военком произвел неизгладимое впечатление на известного
российского шоумена Ивана Урганта – тот даже посвятил полковнику несколько минут своего внимания (см. с отметки 8,32).

Что за медаль?
Медалью «За отличие в охране общественного порядка», как сообщает сайт президента, награждают за личное мужество, храбрость и самоотверженность, проявленные при задержании преступников или ликвидации преступных групп, охране жизни и здоровья людей; за умелые, инициативные и смелые действия, содействовавшие успешному выполнению подразделением, нарядом оперативно-служебных и служебно-боевых задач по пресечению преступных и других противозаконных деяний; за умело организованные и совершенные действия по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений, их всестороннему, полному, объективному и оперативному расследованию, а также по осуществлению судебно-экспертной деятельности; за умелую организацию работы и высокую результативность деятельности органов внутренних дел и внутренних войск по охране общественного порядка и борьбе с преступностью; за активное участие и помощь органам внутренних дел и внутренним войскам в охране общественного порядка, борьбе с преступностью и другими правонарушениями.

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