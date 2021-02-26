В Национальном олимпийском комитете новый президент

В Национальном олимпийском комитете (НОК) Беларуси прошли выборы президента.

Александр Лукашенко ушел с поста. Новым главой НОК стал уже бывший первый вице-президент Виктор Лукашенко (его старая должность упразднена), пишет TUT.BY.

Он стал третьим президентом НОК Беларуси. С момента основания Национальным олимпийским комитетом Республики Беларусь руководил Владимир Рыженков (1991−1996). В мае 1997 года НОК Беларуси возглавил Александр Лукашенко, который занимал этот пост до сегодняшнего дня.

«Если две кандидатуры предлагалось, для меня это новость. Я думал, что вы с одной выйдете. Я не планировал избираться на очередной срок руководителем Олимпийского комитета. Я попрошу вас, если вас это устраивает, передаю вам своего старшего сына. Обещаю, что воровства, коррупции, нецелевого использования денег не будет. И отношение к спортсменам и тренерам будет самое доброе. Что касается меня, я ж все равно никуда не уйду от вопросов спорта», — сказал Александр Лукашенко.

Отметим, что в новой редакции устава НОК предусмотрена должность почетного президента. Этот вопрос предложил рассмотреть на заседании зампредседателя Федерации уличного спорта Антон Юспа.

Однако Александр Лукашенко посчитал это предложение преждевременным и отказался от него.

Вопроса перевыборов, возможно, и не стояло, если бы не давление со стороны Международного олимпийского комитета в связи с репрессиями по отношению к белорусским спортсменам.

Еще в декабре Исполком МОК постановил, что «нынешнее руководство НОК должным образом не защитило белорусских спортсменов от политической дискриминации», что противоречит Олимпийской хартии, и ввел санкции в отношении НОК Беларуси.

Санкции включали запрет Александру Лукашенко, главе НОК, его старшему сыну Виктору, первому вице-президенту НОК, а также другим членам исполкома НОК посещать Токио-2020 и прекращение любой финансовой поддержки этой организации.

На последнем заседании исполкома МОК глава комитета Томас Бах заявил, что они следят за ситуацией вокруг выборов в НОК Беларуси и уже после будут обсуждать свои возможные дальнейшие действия.

Ранее британское издание Inside the Games сообщало, что если исполком МОК решит, что спортсмены, протестующие против Лукашенко, по-прежнему подвергаются дискриминации, могут быть приняты дальнейшие меры, в том числе отстранение Национального олимпийского комитета, что вынудит спортсменов выступать под нейтральным олимпийским флагом.

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