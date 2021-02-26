Белорусская госпропаганда так безмозгло «топит» за Александра Лукашенко, что и на самом деле его утопит.

Недавно провластный блогер Алексей Голиков на СТВ хвалил нацистские порядки. Рассказывал, что, когда безбилетников из поезда выводили и расстреливали, а на обоих концах поля ставили виселицы для тех, кто ворует помидоры, – это порядок, это правильно. «Власть нельзя держать растопыренными пальцами», – вещал Голиков в эфире государственного телеканала, проводя прямые параллели с подавлением протестов в Беларуси и методами, которыми устанавливался порядок в нацистской Германии. По его мнению, именно так и надо. «Мы создадим свою Германию с ее стандартами», – пообещал он.

Первая линия атаки госпропаганды – это атака на протестующих и оправдание насилия силовиков. Вторая линия – Виктор Бабарико, экс-глава «Белгазпромбанка», которому не позволили участвовать в президентской кампании, но который, согласно независимым социологическим опросам, намного опережает в рейтингах популярности Александра Лукашенко. «Уголовщина»», «банкир в законе», «ворюга» – еще до решения суда пропагандисты просто соревнуются в навешивании ярлыков на Бабарико, стремясь угодить главному телезрителю, заказчику и основному потребителю продукции отечественного агитпропа.

Они думают, что топят Бабарико и реабилитируют Лукашенко. Неучи от «черного пиара»! Классику читать нужно. Например, Иосифа Бродского, который метко подметил: «Но ворюга мне милей, чем кровопийца».

И мне милей. И любому нормальному человеку милей. Перефразируя: «Но народу вор милей, чем кровопийца». Именно поэтому в общественном сознании Виктор Бабарико обязательно будет выигрывать у Александра Лукашенко, какие бы ярлыки на него ни навешивали. И это даже если не вдаваться в подробности того, как и когда Бабарико оказался за решеткой. И почему, громогласно провозглашая «Детей не трогайте!», Лукашенко упек в СИЗО не только своего политического соперника, но и его сына. Ну а уж если вдаваться в детали, то выяснится, что Бабарико вовсе и не вор. А, наоборот, человек, сделавший для Беларуси много хорошего.

Но перейдем к третьей линии пропагандистской атаки – Лукашенко не президент ОМОНа, у него есть сторонники.

И правда есть. Никто не спорит. Но лучше бы их не показывали.

Гомельский комиссар-ябатька Андрей Кривоносов на Всебелорусском народном собрании пожал руку Александру Лукашенко и поехал на родину энергию рукопожатия передавать всем остальным. По этому поводу два сюжета выпустили: запечатленной на видео эстафеты рукопожатий среди военных показалось мало, так Кривоносов со своей немытой рукой, на которой остается президентский «заряд энергии и решительности», еще и к гомельским милиционерам пошел.

Это треш. Это что-то между сектой, Северной Кореей и сумасшедшим домом. Это полный неадекват. Это такая дискредитация сторонников Лукашенко и силовиков, какой мы раньше не видели. И абсолютно точно это наглядный пример известной народной мудрости о том, что услужливый дурак опаснее врага.

Намного опаснее! Потому что под видом госпропаганды и наведения порядка полным ходом идет целенаправленная работа по отвращению людей от власти. И за этим можно было бы просто наблюдать, потому что никто не сможет навредить нынешней белорусской власти больше, чем она сама вредит себе, если бы не одно «но». Укрепляя образ президента-кровопийцы, они убивают и калечат людей, пытают в тюрьмах, ломают судьбы, мучают семьи, при живых родителях отправляют детей в приюты. Они делают то, что невозможно простить, и на многие годы вперед закладывают под белорусское общество бомбу вражды.

Какой заряд энергии передавал своей эстафетой рукопожатий комиссар-весельчак Кривоносов? Еще более энергично и решительно давить свой народ?

К чему призывает блогер Голиков? Готовить виселицы?

На что рассчитывает Александр Лукашенко, в глазах всего мира превращаясь из Батьки в упыря и кровопийцу?.. С такими методами – уж точно не на спокойную старость в родной стране.

«Мы, оглядываясь, видим лишь руины», – писал все тот же Иосиф Бродский. Именно так и будет. Если они не остановятся, если их не остановить, то от Лукашенко, от мифа о народном президенте, от веры белорусов в закон и порядок, от Беларуси они оставят лишь руины. Утопят…

Публикация – из № 15 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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