Ученые сообщили о рекордном снижении скорости Гольфстрима

Немецкие ученые провели исследование и установили, что Гольфстрим и другие компоненты «конвейера течений» в Северной Атлантике вышли на минимум активности за тысячу лет.

О работе климатологов говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience.

Как отмечается, эксперты проанализировали данные предыдущих исследований и результаты раскопок, проведенных ранее у берегов Гренландии, Исландии, Канады и Германии. К примеру, были измерены доли изотопов азота, углерода и кислорода в разных слоях, что помогло выяснить, при какой температуре и солености воды формировались отложения.

Расчеты показали, что Гольфстрим и другие течения в Северной Атлантике слабеют уже более 150 лет, но с 1960 года данный процесс существенно ускорился. По мнению климатологов, это связано с антропогенным фактором. В случае, если данная тенденция сохранится в ближайшие годы, то климат Земли радикально изменится. В результате в Европе и Северной Америке будут наблюдаться более суровые зимы, вырастет уровень моря у берегов США и резко снизится количество осадков в теплое время года.

«Если глобальное потепление продолжится, то система Гольфстрима ослабеет еще на 34 – 45% к концу столетия, что может вызвать полную остановку «конвейера течений», – указал один из авторов исследования из Потсдамского института изучения климата Штефан Рамшторф.

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