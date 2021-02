Twitter анонсировал введение платной подписки

Сервис микроблогов Twitter 25 февраля анонсировал появление платных подписок на популярных пользователей.

Функция Super Follows, сроки запуска которой пока не уточняются, позволит владельцам аккаунтов в Twitter брать плату с читателей за доступ к дополнительному контенту, пишет The Verge. На демонстрационном скриншоте показано, что подписка может обойтись в 5 долларов в месяц. В Twitter считают, что такой механизм позволит создателям контента и издателям напрямую зарабатывать на поклонниках и читателях. Аналогичная схема платной подписки, открывающей доступ к дополнительному контенту, уже действует во многих других сервисах, включая YouTube.

Twitter has just announced 'Super Follows' 👀

Users will be able to monetize their content, with exclusive Tweets for Super Followers… pic.twitter.com/N93jfefvub

