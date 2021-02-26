Twitter анонсировал введение платной подписки

Сервис микроблогов Twitter 25 февраля анонсировал появление платных подписок на популярных пользователей.

Функция Super Follows, сроки запуска которой пока не уточняются, позволит владельцам аккаунтов в Twitter брать плату с читателей за доступ к дополнительному контенту, пишет The Verge. На демонстрационном скриншоте показано, что подписка может обойтись в 5 долларов в месяц. В Twitter считают, что такой механизм позволит создателям контента и издателям напрямую зарабатывать на поклонниках и читателях. Аналогичная схема платной подписки, открывающей доступ к дополнительному контенту, уже действует во многих других сервисах, включая YouTube.

Twitter has just announced 'Super Follows' 👀 Users will be able to monetize their content, with exclusive Tweets for Super Followers… pic.twitter.com/N93jfefvub — DEXERTO.COM (@Dexerto) February 25, 2021

Кроме того, Twitter анонсировал возможность создания в сервисе групп по интересам. Эта функция, названная Communities, позволит пользователям создавать группы или присоединяться к ним. С учетом специфики группы ее участникам будут автоматически предлагаться для чтения твиты, связанные с темой группы.

Напомним, в ноябре прошлого года в Twitter объявили о запуске для всех пользователей функции, которая позволяет публиковать временные записи, видео и фотографии, которые исчезают через 24 часа после отправки. Такие записи в сервисе назвали флитами (fleets).

Блок с флитами располагается в верхней экрана в приложении Twitter. В компании отметили, что флиты помогут пользователям меньше думать о реакции на их записи – отсутствие лайков и ретвитов должно помочь снизить давление вокруг высказываний. Отреагировать на флит можно только смайликом или личным сообщением.

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