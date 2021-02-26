«Спутник V» выпустили в Беларуси

Пробная серия российской вакцины «Спутник V» была выпущена РУП «Белмедпрепараты». Об этом сообщается в телеграм-канале Минздрава.

Российский фонд прямых инвестиций, АО «Генериум» и крупнейшее фармацевтическое предприятие Республики Беларусь РУП «Белмедпрепараты» запускают производство первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса «Спутник V».

«Это хороший старт нашего научно-медицинского взаимодействия», – отметил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

РУП «Белмедпрепараты» запустят производство вакцины на площадках предприятия в промышленных масштабах, после получения результатов изучения стабильности первых серий вакцины «Спутник V». Кроме того, РФПИ и партнерами ведется работа по тестированию технологии полного цикла выпуска «Спутник V» на производственных мощностях в Республике Беларусь. Выпуск вакцины на предприятии «Белмедпрепараты» позволит обеспечить потребность Беларуси в вакцине.

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