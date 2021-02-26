Республиканский бюджет в январе исполнен с дефицитом 474,4 миллиона рублей

По данным Минфина, бюджет сектора государственного управления за январь 2021 года исполнен с дефицитом 165,5 млн рублей, республиканского – 474,4 млн рублей.

Доходы бюджета сектора государственного управления составили 5,03 млрд рублей, расходы – 5,195 млрд рублей.

По состоянию на 1 февраля 2021 года задолженность по налогам и сборам составила 205,6 млн рублей.

На общегосударственную деятельность направлено 1,9 млрд рублей, на финансирование национальной экономики – 0,3 млрд рублей, на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 1,4 млрд рублей.

Расходы республиканского бюджета составили 2,9 млрд рублей, а поступило в него – 2,43 млрд рублей. Дефицит республиканского бюджета сложился в размере 474,4 миллиона рублей.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 1,65 млрд рублей, расходы – 1,63 млрд рублей. Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,02 млрд рублей.

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