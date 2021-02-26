Поправки в УК. За неоднократное участие в массовых акциях – уголовная ответственность

Уголовное законодательство Беларуси претерпит изменения. Предлагается ввести уголовную ответственность за неоднократное нарушение порядка проведения массовых мероприятий.

Об этом было заявлено на состоявшемся 24 февраля заседании межведомственной рабочей группы по доработке законопроекта, сообщил Национальный правовой интернет портал.

Уголовную ответственность предлагают ввести за экстремизм, неоднократное нарушение порядка проведения массовых мероприятий, распространение владельцем Интернет-ресурса запрещенной информации, производство (ввоз, сбыт) фальсифицированных медпрепаратов, а также незаконный сбор и распространение персональных данных.

Все эти корректировки могут быть приняты для обеспечения дополнительной охраны конституционного строя страны, жизни и здоровья граждан, отмечается на портале Pravo.by.

Также среди новаций может быть конкретизация условий, при которых не наступает превышение пределов необходимой обороны, если лицо вследствие неожиданности не могло объективно оценить опасность и характер угрозы.

Может появиться уточнение правил, по которым будут назначены наказания (здесь предусматривается более дифференцированный подход к назначению штрафа в зависимости от обстоятельств преступления и личности преступника, а также возможность его рассрочки).

Среди предложений – внедрение института замены наказания, не связанного с изоляцией от общества, более строгим в случае, когда осужденный уклоняется от отбывания такого наказания. Соответствующее решение будет принимать суд.

Пересмотрены санкции порядка 70 составов преступлений с целью достижения сбалансированности уголовно-правовых норм и обеспечения соответствия характеру и степени общественной опасности совершенного деяния. Также в ряде статей введено ограничение свободы в качестве альтернативы лишению свободы. Это, считается, позволит судам более гибко подходить к назначению наказания.

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