Политический кризис Армении. Президент согласился на встречу с оппозицией

25 февраля генштаб республики выступил с призывом к главе правительства уйти в отставку. Министерство обороны коллег не поддержало, заявив, что армия не должна вмешиваться в политику. Однако позиция генштаба нашла понимание у большинства оппозиционных политиков и немалой части народа.

Премьер-министр Никол Пашинян назвал заявление генштаба попыткой военного переворота, объявил об увольнении его главы Оника Гаспаряна и призвал своих сторонников выйти на улицы. Впрочем, туда же вышли и его противники.

Тяжелый день

Первые акции под лозунгами «Армения без Никола» с требованием отставки премьера страны начались в Ереване рано утром 25 февраля. Пока одни сторонники оппозиции перекрывали центральные улицы и проспекты, другие спустились в подземку, вставая в дверях поездов и не давая машинистам тронуться.

Как пообещал ранее член партии «Дашнакцутюн» Герасим Варданян, протестные акции будут идти до тех пор, пока Никол Пашинян и его команда находятся у власти.

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Переговоры с президентом

26 февраля Президент Армении Армен Саркисян выйдет на встречу с членами «Движения за спасение родины» в Ереване. Об этом заявил представитель оппозиционного объединения Ишхан Сагателян, обращаясь к участникам акции у здания президентского аппарата.

«Только что к нам подошел представитель президента и сообщил, что Армен Саркисян встретится с нами в 15:40. После встречи мы расскажем об итогах во время митинга на проспекте Баграмяна», — цитирует его ТАСС.

До настоящего времени движение на проспекте перекрыто из-за разбитого на проезжей части палаточного лагеря. У здания парламента, установлены около 20 палаток. Около 200 человек, которые объявили бессрочную акцию с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, ночевали в лагере.

Накануне лидер оппозиционного «Движения за спасение родины» Вазген Манукян призвал своих сторонников, устроивших демонстрацию на проспекте Баграмяна, соорудить баррикады и готовиться к блокированию законодательного органа до тех пор, пока депутаты не придут, чтобы проголосовать за отставку Пашиняна.

Оппозиция обвиняет премьер-министра в «капитуляции» Армении после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ, который подписали Баку и Ереван при посредничестве Москвы, предусматривает прекращение огня в Карабахе, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану нескольких районов региона и возвращение беженцев домой. Пашинян считает соглашение единственным способом завершения кровопролития.

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