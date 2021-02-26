Почему в независимый профсоюз работников радиоэлектронной промышленности пришли с обыском?

По словам профсоюзного лидера, силовики действовали очень беспардонно и нагло.

– Геннадий Федорович, расскажите: на вас еще распространяются какие-то ограничения, связанные с судимостью?

– Нет, они уже почти все закончились 2 января этого года. Передвигаться по Беларуси я могу. Не в курсе, могу ли выехать за границу, – нужно будет посмотреть, когда границы откроют. Но есть еще ограничения по сроку занятия руководящих должностей, связанных с распоряжением финансами.

– Какие-то задолженности перед бюджетом у вас остались?

– Нет, полностью рассчитался, иначе не попал бы под амнистию.

– Как можете прокомментировать недавний обыск? Объясните, почему к вам снова пришли?

– Обыски прошли почти во всех правозащитных организациях. Наш профсоюз – не исключительно правозащитная организация, но к нам тоже пришли. Вероятно, из-за того, что из всех профсоюзов, которые сегодня входят в Конгресс демократических профсоюзов, РЭП – наиболее активный, мы давно прославились своей профессиональной юридической службой.

Ребята в масках и с пистолетами, явившиеся на обыск, у нас прямым текстом спросили: вы против власти? Я ответил, что мы будем конструктивно выступать против любой власти, потому что люди труда всегда будут нуждаться в защите и никакая власть, пусть даже трижды демократическая, не обеспечит полное соблюдение прав трудящихся. За свои права всегда нужно бороться.

– Дома у вас тоже был обыск?

– Нет, только в офисе.

– Известно, что там изъяли технику и нашли какой-то патрон. Что еще изъято?

– Мобильный телефон, жесткие диски и коробок восемь всякой документации, в том числе бухгалтерской и редакционной. Мы делаем свою мини-газету – выпускаем раз в месяц по 200–299 экземпляров, так даже все черновики забрали.

Работали как-то очень уж непрофессионально, все выкидывали на пол, никто за собой ничего не убирал. Такой бардак оставили, что мы после них просто закрыли офис и ушли домой – не поднимались руки уже всё это убирать. До этого у нас проводили обыски ДФР, КГБ, но такого бардака за собой никто не оставлял, всё было корректно. А в этот раз никто не церемонился. Сначала приехало три человека, затем помощников вызвали. Всего семь человек работало.

– А вы, когда начался обыск, были в офисе или позже подъехали?

– Я обычно в офис прихожу первым. И увидел, что на нашей стоянке стоит чужая машина, а в ней четыре человека. Было понятно, что они чего-то ждут. Я пошел в офис, а они сразу за мной. Удостоверение предъявили. Я говорю: а если я не Федынич? «Ну как это, мы вас знаем!» Затем почти два часа они ждали спецгруппу, которая будет проводить обыск. Сидели с нами и смотрели, чтобы никто никуда не уходил. Но это же офис, у нас там дверь никогда не закрывается. Люди звонят, приходят, встречи назначены. «Вы не говорите, что у вас обыск!» – требовали силовики. Так а что у нас, праздник? Конечно, мы объясняли, что к чему. Не разрешали отвечать на телефонные звонки – ни на городские, ни на мобильные.

Действовали очень беспардонно и нагло.

– В ролике, который распространила пресс-служба МВД, говорилось, что во время обысков нашли еще части какого-то старого пистолета. Не у вас случайно изъяли?

– Нет, не у нас. А патрон нашли под сидушкой дивана, которую, наверное, лет 20 никто не поднимал! Но искали там целенаправленно, я даже сказал: «Ух ты, какая удача! Интересно, а кто подкинул?»

У нас изъяли брошюру 2001 года издания, изымали символику бело- красно-белую, даже открытки! Хотя еще нет закона о запрете этой символики. Зачем ее забирать, если она не запрещена?

Кстати, из нашей приемной месяца три назад ноутбук пропал. Мы не афишировали эту историю, но сейчас понимаем, что это, видимо, был первый звоночек. Там не было ничего особенного, просто почта. Но тем не менее: это же не ручку со стола забрать!

– Как думаете, чего ждать после этих обысков?

– А может быть всё что угодно. Сейчас хотят зачистить всех, кто еще сопротивляется и оказывает помощь гражданам. Хотят выбить из колеи самых сильных.

Что касается конкретно нашего профсоюза, то власти видят, как мы работаем – дверь к нам никогда не закрывается, и люди идут.

– Сегодня вы официально не руководите профсоюзом РЭП. Хотя многие по-прежнему считают вас главным. Чувствуете ли вы какой-то особый интерес со стороны силовиков к своей персоне?

– Лидер – это не профессия, а призвание. И власть это тоже прекрасно понимает.

Что касается последнего обыска, то зашли ведь в каждый кабинет. В моем ничего не нашли. Взяли только мелочевку – флаг с подоконника забрали, пару открыток с символикой. Поэтому в этой ситуации я уверен, что ко мне никаких претензий быть не может.

– А что скажете по поводу денег? Их забирали?

– Да, у ребят изымали их личные деньги, но там небольшие суммы были. Позже МВД отчиталось, что забрали около 80 тысяч долларов, но при этом надо учитывать, что в тот день по стране прошло примерно 90 обысков!

При любой ситуации профсоюз РЭП будет работать, потому что он востребован людьми.

Публикация – из № 15 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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