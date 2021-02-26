Первая панорама Марса в огромном разрешении

Марсоход Perseverance прислал на Землю первую панораму Красной планеты в огромном разрешении, которая была сделана при помощи инструмента Mastcam-Z.

Mastcam-Z — это система с двумя камерами, оснащённая функцией масштабирования, которая позволяет камерам увеличивать масштаб, фокусироваться и снимать видео высокой четкости, а также панорамные цветные и трёхмерные изображения поверхности Марса. Благодаря этой возможности ровер может подробно изучить как близкие, так и далеко расположенные объекты, сообщает ixbt.com.

Камеры помогут ученым оценить геологическую историю и атмосферные условия кратера Джезеро, а также помогут идентифицировать породы и отложения, достойные более пристального внимания.Благодаря снимкам команда миссии определит, какие породы марсоход должен отобрать и собрать для возможной отправки на Землю.

Вышеупомянутая панорама, составленная из 142 изображений, демонстрирует край кратера и утёс. Система камеры может отображать детали размером от 3 до 5 миллиметров возле марсохода и от 2 до 3 метров на далёких склонах вдоль горизонта.

Ключевой целью миссии Perseverance на Марсе является астробиология, включая поиск признаков древней микробной жизни. Марсоход будет характеризовать геологию планеты и климат, он должен проложить путь для исследования Красной планеты людьми и станет первой миссией по сбору и хранению марсианских камней и реголита (битых камней и пыли).

Последующие миссии NASA в сотрудничестве с ЕКА (Европейское космическое агентство) отправят космический корабль на Марс, чтобы собрать эти образцы с поверхности и вернуть их на Землю для углубленного анализа.

Первую панораму Марса в огромном разрешении можно скачать на сайте NASA. Также есть возможность ознакомиться с ещё 5600 фото с ровера Perseverance, при этом пользователи могут голосовать за лучшие кадры.

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