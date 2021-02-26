Игра минской студии FreePlay стала самой популярной

Неделю назад в Global Launch вышла игра Happy Printer, разработанная минской студией FreePlay, и сразу попала в американский топ на App Store. На данный момент Happy Printer — самая популярная в США и ещё в 43 странах мира, включая Канаду, Великобританию, Австралию, Германию.

В минской студии пока не озвучили совокупное число загрузок своей игры во всех странах, сославшись на NDA. Отметим, что игра белорусов обошла в топе сразу три игры одного из крупнейших в мире разработчиков Voodoo. Ежемесячно компания входит в топ-5 самых популярных паблишеров мира. За 2020 год игры Voodoo скачали более 1 миллиарда раз, сообщает dev.by.

В Happy Printer для пользователей предусмотрено большое разнообразие заданий: от простого набора текста, головоломок и логических задачек до поиска спрятанных предметов и решения загадок. Игра помогает тренировать память, скорость печати и развивать стратегическое мышление.

Студия FreePlay — стратегический партнер группы компаний BP Mobile — разработчика мобильных приложений для App Store и Google Play Store с совокупной аудиторией более 450 миллионов скачиваний по всему миру. По данным Sensor Tower, BP Mobile входит в топ-10 белорусских паблишеров как по выручке, так и по загрузкам. За прошлый год выручка компании выросла больше чем на 20%, превысив 60 миллионов долларов. Загрузки приложений компании выросли почти в два раза до 59 миллионов.

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