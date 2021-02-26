В этом году белорусы внезапно и впервые за пять лет совершили прорыв в сильнейшую лигу мира. В НХЛ дебютировали Четыре игрока, которые могут стать следующими белорусами в НХЛ. Проанализируем наш НХЛовский резерв.

АЛЕКСЕЙ ПРОТАС

20 лет “Динамо” Минск, КХЛ 57 матчей, 18 (10+8) очков, “0”

Протас еще в прошлом сезоне потихоньку наиграл на статус одной из главных надежд белорусского хоккея. Не только и не столько своей отличной результативностью в юниорской лиге WHL, где он был одним из лучших. Главное произошло позже: “Вашингтон” выбрал нападающего в третьем раунде, подписал с ним трехлетний контракт новичка и предоставил игровое время в двух выставочных матчах на предсезонных сборах. Там Алексей познакомился с Александром Овечкиным, набрал очки в первом же спарринге и увидел, к чему нужно стремиться.

Аналитики тогда отмечали, что Протас здорово умеет контролировать шайбу, у него отличные габариты, но необходимо работать над катанием и скоростью. А для того, чтобы были четкие ориентиры, к какому уровню стремиться, конечно, желательно играть, как говорится, с мужиками. И пандемийный сезон предоставил Алексею великолепную возможность.

Если бы не известные события, Протасу пришлось бы еще год провести юниорской лиге — такова суть соглашения между НХЛ и CHL. Клубы НХЛ не могут отправлять в АХЛ игроков моложе 20 лет, которые были заиграны в одной из трех главных канадских юниорских лиг. А в основу “столичников” пробиться прямо сейчас почти нереально. В общем, белорус мог угодить в стандартную ловушку, и никто не знает, к чему бы это привело.

Переход в минское “Динамо” стал спасением. И новым путем для развития. Которым Протас пользуется сполна. Да, поначалу не все ладилось. Где-то недоставало уверенности, где-то того же катания, порой случались довольно грубые ошибки. Но к новому году Протас серьезно добавил и заслужил повышение до лидирующих звеньев. Где форвард его типа чувствует себя значительно увереннее. За два месяца 2021-го он набрал семь очков из 18 и забросил четыре шайбы из десяти.

18 очков в дебютном сезоне на стыке 19-20 лет — это хорошая статистика для КХЛ. Причем даже в сравнении. И есть с кем сравнивать. Например, с тем же Егором Шаранговичем, который первую часть своей большой мечты уже выполнил. Два года назад он точно так же, в возрасте 19 лет дебютировал в КХЛ. Причем для него это был не дебют во взрослом хоккее: Егор к тому времени уже отыграл сезон в чемпионате Беларуси в составе молодежной сборной и выступил на взрослом чемпионате мира. В КХЛ Шарангович набрал 12 (4+8) баллов в 47 встречах неудачной для “Динамо” “регулярки”. Но этого хватило для того, чтобы летом Егора в пятом раунде драфта выбрал “Нью-Джерси”.

Статистически дебют Протаса в КХЛ выглядит еще лучше. Он набирает в среднем больше (0.315 балла в среднем за игру против 0.255) и забросил больше. В тройках с сильными партнерами Алексей уже выглядит уверенно на уровне условно второй по силе лиги мира. Скауты “Вашингтона” наверняка следят за белорусским проспектом и наверняка могут быть довольны его прогрессом.

Что дальше? Уже перед стартом следующего сезона у Протаса будет шанс закрепить впечатление о себе в кэмпе. А там чем черт не шутит. В худшем случае, будет возможность отточить мастерство в АХЛ. В лучшем — сами понимаете. В скором времени “Кэпиталз”, команде с самым возрастным ростером в лиге, понадобится перестройка или, во всяком случае, освежение передней линии, и услуги проспектов обязательно будут востребованы. Главное, быть лучше других. Но шансы на дебют в НХЛ действительно есть. Скорее, в третьем контрактном сезоне-2022/23.

ВЛАДИСЛАВ КОЛЯЧОНОК

19 лет “Динамо” Минск, КХЛ 46 матчей, 6 (1+5) очков, “-3”

Колячонок был выбран во втором раунде драфта-2019 под самым высоким со времен Андрея Костицына номером. Заокеанские специалисты высоко оценивали перспективы юного защитника, отмечали его великолепную рабочую этику и постоянное стремление к самосовершенствованию. Владислав подписал с “Флоридой” контракт новичка в то же время, как и Протас с “Вашингтоном”. Это значит, что его соглашение тоже действует до сезона-2022/23 включительно. Здесь вступил в силу “слайд”: так как Колячонок и Протас подписали контракты новичков в возрасте до 20 лет и не сыграли в первом контрактном сезоне 10 матчей в НХЛ, их соглашения автоматически продлились на год.

Владислав прошел в этом сезоне тот же путь, что и Протас. От неуверенности к постепенной акклиматизации. 19-летний защитник получал почти 15 минут игрового времени и отметился самоотверженной игрой — он третий в минском “Динамо” по блокированным броскам (47), уступает только Дмитрию Знахаренко и Илье Соловьеву.

Понятно, что Владислав только в начале своего становления во взрослом хоккее. Колячонок до этого сезона играл исключительно на юниорском уровне. Так что в целом этот сезон можно занести 19-летнему белорусу в актив. Жаль только, что травмы избежать не удалось: Владислав до сих пор в списке травмированных. Впереди его ждет примерно тот же путь, что и Протаса. С поправкой на свои особенности “Флориды”. “Пантерз”, кстати, сильно начали сезон, они прямо сейчас вторые в центральном дивизионе, а средний возраст игроков обороны в верхней половине таблицы. Но шансы у Колячонка будут, вперед еще два года. Главное, избегать повреждений.

АЛЕКСЕЙ КОЛОСОВ

19 лет “Динамо” Минск, КХЛ 9 матчей, 91.1% отраженных бросков, 2.69 коэффициент надежности

Еще один яркий дебютант минского “Динамо”. Да, Колосов провел лишь девять матчей, но уже успел стать самым молодым автором шатаута в истории “зубров”. Алексей впервые сыграл в КХЛ в возрасте 18 лет — для вратарей возраст, прямо скажем, практически детский. Но молодой белорус не смутился, продемонстрировал завидное спокойствие и высокую степень концентрации в матчах с топами КХЛ — московским “Динамо”, СКА и “Магниткой”.

Статус самого перспективного белорусского вратаря Колосов уже заслужил. И лестные отзывы от специалистов и агентов. Например, о белорусе высказался Дэн Мильштейн: по мнению его агента, у Алексея есть все возможности заиграть в НХЛ в скором времени. Но впереди много работы.

Для роста Колосову нужна игровая практика. И, вероятно, будет нелишни съездить в Северную Америку при возможности. Даже в юниорскую лигу. Возможность такая появится. Еще в октябре Колосов подписал контракт с клубом OHL “Эри Оттерс”, который выбрал кипера под 22-м номером на импорт-драфте. Лига пока на паузе, но в следующем сезоне все будет иначе. Алексей летом сам говорил, что есть планы попробовать себя за океаном. Там и к скаутам ближе, и, возможно, к драфту НХЛ. Кстати, январском рейтинге проспектов центрального скаутского бюро Колосов получил рейтинг “В”, то есть ему пророчат второй-третий раунд предстоящего драфта. Напомню, белорусские вратари еще ни разу в истории не выбирались на драфте. В общем, первая ступенька, которую предстоит покорить, понятна. Попасть же в сильнейшую лигу вратарю куда сложнее в принципе, по понятным, даже чисто количественным причинам. А потому так далеко загадывать не стоит. Болельщики будут рады и появлению топового вратаря хотя бы на уровне КХЛ. Но наверняка у Колосова есть мечта, так почему бы не помечать?

СТЕПАН ФАЛЬКОВСКИЙ

24 года “Динамо” Минск, КХЛ 36 матчей, 20 (8+12) очков, “+7”

Фальковский уже не совсем молод, хотя для защитника 24 года — это точно далеко не приговор. В свое время Степан тоже получал множество положительных отзывов от специалистов в Северной Америке, куда уехал еще в сезоне-2015/16. После неплохого сезона в OHL он был выбран “Калгари” в седьмом раунде, стал лучшим снайпером-защитником ECHL. Перспектив рисовалось много, но что-то сломалось. “Флеймз” отказались от прав на Степана, с ним сразу заключил контракт новичка “Лос-Анджелес”. Но в фарме “королей” в АХЛ у белоруса ничего не вышло. В сезоне-2018/19 его вновь спустили в ECHL, где прогрессировать довольно трудно.

Приглашение в “Динамо” стало отличным шансом на перезагрузку карьеры. Вкатывался в КХЛ Фальковский тяжеловато, но в новом календарном году гренадер невероятным образом преобразился. И стал напоминать того игрока, которого североамериканские скауты и хотели видеть в будущем. Степан получил место в первой паре и начал штамповать очки. 13 из 20 очков защитник набрал в эти два месяца. В пяти из последних шести встреч он не уходил с площадки без набранных баллов. И вот уже слухи сватают его в топ-клубы КХЛ.

Выводы, естественно, делать рано, это всего два месяца. Но прогресс есть, и он заметен. Еще один сезон на таком уровне — и можно будет задумать о возвращении за океан. Поначалу, быть может, в АХЛ. Если будет желание, почему нет? Тем более, в Северной Америке очень любят габаритных защитников с убийственным броском. А бросок у Фальковского что надо — самый мощный во всей КХЛ.

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