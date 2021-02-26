Байден: Мы подтверждаем простую истину, что Крым – это Украина

Президент США Джо Байден заявил, что Штаты никогда не признают аннексию Крыма и будут вместе с Украиной противостоять России. Об этом говорится в заявлении Белого дома ко Дню сопротивления аннексии Крыма.

“Семь лет назад в этот день Россия нарушила международное право, нормы, по которым современные страны взаимодействуют друг с другом, а также суверенитет и территориальную целостность своей соседней Украины, когда она вторглась в Крым. США продолжают поддерживать Украину и ее союзников и партнеров сегодня, как и с самого начала этого конфликта. В эту мрачную годовщину мы подтверждаем простую истину: Крым – это Украина”, – говорится в сообщении.

Байден отметил, что США продолжат работу, чтобы привлечь Россию к ответственности за “ее агрессию в Украине”.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

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