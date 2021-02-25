В Беларуси открыли новое месторождение нефти

Новое месторождение было открыто в Хойницком районе Гомельской области, в центральной зоне Припятского прогиба. Оно получило название «Восточно-Избыньское».

Там пока пробурили только одну скважину. На очереди еще тринадцать. Залежи углеводородов находятся на глубине свыше 4-х километров.

— Приток нефти — 20 кубических метров в сутки. Предварительные запасы превышают полмиллиона тонн. Нефть хорошего качества. Мы рассчитываем, что данные проекты в перспективе принесут нам хорошую доходность, позволят сформировать положительную динамику прироста качественных запасов нефти и, что самое главное, позволят увеличивать ежегодно годовые объемы добычи нефти в Беларуси, — рассказал в эфире заместитель генерального директора предприятия «Белоруснефть» Петр Повжик.

Стоит отметить, что промышленная добыча углеводородов в Беларуси началась с 1965 года и сосредоточена в районе Припятского прогиба (Гомельская и Могилевская области). Основной объем углеводородов получают из наиболее крупных месторождений: Речицкого, Осташковичского, Вишанского, Южно-Осташковичского.

И если глубина залегания первых открытых месторождений колебалась от 2 до 3 километров, то новое месторождение потребует бурения на 4 километра.

А как рассчитать экономический потенциал месторождения, насколько это много – полмиллиона тонн? Потенциал переработки у новополоцкого «Нафтана» и Мозырского НПЗ около 24 млн тонн в год. В этом случае новое месторождение загрузит работой белорусские нефтеперерабатывающие заводы примерно на 3%.

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