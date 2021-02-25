Средняя зарплата в Беларуси упала на 184,6 рублей. Что происходит и какая будет в конце 2021 года?

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников в Беларуси в январе 2021 года составила 1290 рублей. Это меньше декабрьской на 184,6 рублей (1474,6 рублей в декабре).

Таким образом, по итогам 2020 года, рост зарплаты за 12 месяцев был +8,2% и превышал инфляцию, которая за тот же год составила 7,4%. А вот в январе 2021 года рост зарплаты вышел уже +6,6%. Годовая инфляция же в этом месяце подскочила до 7,7%. Таким образом, зарплаты в первом месяце 2021 года отстали от роста цен.

Если же посчитать в долларах, то роста никакого не получается совсем. Так, в январе 2020-го долларовый эквивалент средней зарплаты составил $523 (1118 рублей). В январе же 2021 года средняя зарплата опустилась ниже обещанной властями Беларуси планки «попятьсот» и составила 491,2 доллара. За год в долларовом эквиваленте средняя з/п упала на 31 доллар.

Напомним, что начиная с 2015 года зарплата в Беларуси постепенно росла даже в долларовом эквиваленте. Так, в январе 2015-го она составляла $315, в январе 2018-го зарплата была на уровне $434, январе 2019-го — $457. В конце 2019 года зарплата преодолела планку 500 долларов.

Рекордный размер средней з/п был зафиксирован в июле 2014 года — $626.

В 2021 году эта планка кажется совсем недостижимой. Ведь, согласно официальным планам правительства, средняя зарплата по стране на 2021 год планируется в районе 1327 рублей. Даже по официальному запланированному курсу доллара 2,56 рубля з/п тогда составит всего 518 долларов. Только большой вопрос, каким будет реальный курс доллара к концу года.

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