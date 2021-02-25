Сочинские энергетики судятся с санаторием «Беларусь»

Сочинский санаторий «Беларусь» Управделами президента Беларуси, по соседству с которым на днях Александр Лукашенко обсуждал с Владимиром Путиным вопросы взаимовыгодного экономического сотрудничества, станет ответчиком в суде по задолженности за тепловую энергию.

Судя по иску от муниципального предприятия «Сочитеплоэнерго», санаторий не доплачивает за поставляемое тепло с конца 2013 года, сообщает «Завтра твоей страны».

Сумма, фигурирующая в претензиях организации, которая обеспечивает теплом Сочи и его окрестности, относительно небольшая — сама задолженность в размере 42 341,53 российских рублей, пеня на 22 647,96 российских рублей и расходы по оплате государственной пошлины.

Как сказано в документах дела, накопил санаторий «Беларусь» долг и, соответственно, пеню по нему за период с 1 декабря 2013-го по 30 ноября 2020 года.

В конце января этого года «Сочитеплоэнерго» получил судебный приказ на взыскание этих сумм, но должник направил возражение на его исполнение в Арбитражный суд Краснодарского края. И 1 февраля 2021 года судебный приказ был аннулирован.

Но «Сочитеплоэнерго» не сдалось и направило в тот же суд исковое заявление о взыскании задолженности с санатория «Беларусь». Как сказано в документах дела, примерно за десять дней до визита Лукашенко в Сочи (11 февраля), суд принял его в производство и объявил о подготовке дела к судебному разбирательству.

Первое заседание намечено на 22 апреля 2021 года и пройдет в Краснодаре.

Истцу предписано проверить оплату задолженности и предоставить заверенные надлежащим образом копии документов, приложенных к данному исковому заявлению. От ответчика суд ждет, в том числе, «отзыв на исковое заявление по существу заявленных требований с указанием возражений относительно предъявленных требований по каждому доводу, содержащемуся в исковом заявлении».

Сторонам по традиции предложили принять меры к мирному урегулированию спора путем заключения мирового соглашения.

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