Россияне хотят получать корпоративную пенсию

Соцопрос проведенный совместно сервисом "Работа.ру" и Негосударственным пенсионным фондом Сбербанка показал, что большинство россиян хотят получать корпоративную пенсию от своего работодателя в дополнение к государственной.

Как сообщает РБК, в опросе приняли участие 3500 человек. Из них за дополнительную пенсию высказались 84% опрошенных. Подобный прошлогодний опрос выявил только 78%.

Свыше трети респондентов хотели бы, чтобы им ежемесячно платили не меньше 30 тысяч российских рублей, что эквивалентно 1 060 белорусским рублям.

Наибольший интерес к корпоративным пенсиям проявили люди в возрасте от 36 до 55 лет — среди них 85% высказались за эту опцию. Среди молодежи от 18 до 25 лет хотели бы иметь такую доплату 81% опрошенных. Меньше всего доверяют корпоративным пенсионным программам люди старше 56 лет. Эксперты объясняют это тем, что граждане не успевают сделать накопления до завершения карьеры.

В некоторых компаниях корпоративные пенсионные программы — часть социального пакета. Предполагается обязательное софинансирование корпоративной пенсии со стороны сотрудника и работодателя — взносы делают оба. Эти средства могут иметь налоговые преференции.

Также опрос показал, что на данный момент только 3% сотрудников являются членами корпоративных пенсионных программ, а 18% — о них только слышали.

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