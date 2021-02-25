Рэпер Серега может отсудить у телеканала 1+1 больше полумиллиона евро

Белорусский, а теперь и украинский продюсер, рэп и хип-хоп-исполнитель, Сергей Пархоменко, он же рэпер Seryoga, объявил правовую войну каналу 1+1 и подал иск в суд Соломенского района города Киева.

Пресс-служба музыканта сообщила о поданном против телеканала иске о защите чести и достоинства. Его сумма составляет 20 миллионов гривен, это более полумиллиона евро.

Поводом для судебного иска стало то, что в эфире программы «ЖВЛ» на 1+1 вышло интервью бывшей жены Сергея Полины Ололо. В сюжете она рассказала, что Серега без ее согласия вывез детей из страны, а также обвинила его в подделке документов, домашнем насилии и алкогольной зависимости.

Стоит отметить, что 2 февраля Полина проиграла суд против бывшего супруга. В ходе суда стало известно, что проживание детей с отцом было согласно решению Харьковского департамента по делам детей и несовершеннолетних. В постановлении значилось, что “проживание Марка Пархоменко и Платона Пархоменко вместе с отцом, Сергеем Пархоменко целесообразно”.

Сергей Пархоменко опубликовал у себя на странице в Фейсбук открытое обращение к каналу 1+1 с информированием о подаче иска:

«В Украине нет института защиты репутации, это общеизвестно. Однако все бывает в первый раз. Я верю.

В справедливость, верю в то, что сила в правде.

Я предупреждал вас год назад, когда вы решили хайпануть на мне и моих детях: руки прочь от моей семьи! Однако ради рейтингов и цифр вы готовы на все, даже рушить детские судьбы. Вы прекрасно знали, на что шли, опубликовывая заведомо недостоверную информацию обо мне и моей семье. Вы знали меня лично много лет. Вы улыбались мне и пожимали руки. Однако ваш бог – это рейтинг и ему вы решили принести в жертву близких мне людей.

Вы знали, что у меня на руках смертельно больной отец и дети, которых мне пришлось защищать. Вы знали, что у меня и на тот момент, и сейчас, и на протяжении всего этого времени, были все правовые основания быть тем, кто я есть – отцом, со всей ответственностью воспитывающим своих детей, отцом детей, которые носят мою фамилию, отцом детей, которые имеют право на свое собственное мнение и на свою личную жизнь. Однако мы и подобные нам – для вас лишь очередные дрова в топке хайпа.

Теперь же пришло время и вам ответить передо мной и моей семьей в правовом поле. Я знаю, что шансов у меня немного. Но у людей, которые подобно мне и моей семье могут попасть под ваши жернова, их будет еще меньше. И я подаю этот иск ради тех, кто не сможет стоять против вас так же, как стоял и стою сейчас я.

А что до этих миллионов – так они не для меня. Я заранее отказываюсь брать в руки эти позорные деньги. Если я докажу свою правду в суде, вы заплатите не мне. В городах Украины полно детдомов. И вся сумма будет справедливо распределена между ними».

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