Преподаватели о студентах, забастовках и увольнениях

С сентября 2020 года в Беларуси подверглись репрессиям минимум 113 университетских преподавателей. Они выступали против задержаний и незаконного отчисления студентов, сомнительных результатов выборов и насилия, которое всколыхнуло страну после 9 августа.

С начала учебного года по ВУЗам Беларуси прокатилась волна забастовок. В Минске проходили самые масштабные акции протеста студентов и преподавателей. Самых активных педагогов увольняли и задерживали, другим – не продлевали контракт.

О том, как это происходило внутри учреждений образования и кто виноват, сняли видео авторы канала “Я снимаю”. В проекте приняли участие бывшие преподавати БГУ, МГЛУ, Академии искусств и Академии МВД. Они рассказали о своей гражданской позиции, кризисе системы, будущем Беларуси, солидарности и поддержке, а также новой работе.

Герои выпуска – Александр Ахремчик, Денис Валянский, Наталья Дулина, Егор Приставко, Алексей Стрельников.

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