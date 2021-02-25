Парламент Австралии заставит платить за новости

В четверг, 25 февраля Парламент Австралии одобрил законопроект, согласно которому цифровые платформы обязаны платить СМИ за их новости. Об этом заявил главный казначей страны Джош Фрайденберг.

Новостные медиакомпании получат справедливое вознаграждение за контент, отметил главный казначей страны. По его словам, упомянутый законопроект предложил глава правительства Скотт Моррисон.

“Парламент одобрил <…> обязательный кодекс ведения переговоров, который устранит дисбаланс переговорной силы между новостными СМИ и цифровыми платформами. Он гарантирует, что новостные медиакомпании получат справедливое вознаграждение за контент, который они создают, а также создаст условия для ведения добросовестных переговоров и справедливого арбитражного процесса разрешения споров”, – указано на сайте главного казначея.

При этом Фрайденберг отметил прогресс, достигнутый американскими компаниями Google и Facebook в достижении коммерческих договоренностей с австралийскими новостными СМИ.

Напомним, компания Facebook запретила публикации новостей со всего мира для пользователей в Австралии, а всему миру запретила делиться новостями из Австралии.

Управляющий директор корпорации Facebook по Австралии и Новой Зеландии Уильям Истон сообщил, что австралийским изданиям теперь запрещено публиковать любой контент или делиться им на своих страницах в соцсети. Не смогут этого сделать и сами пользователи, причем по всему миру — никто не сможет запостить в Facebook ссылку на публикацию австралийского издания.

Для австралийских пользователей соцсетей это стало настоящей проблемой. Согласно статистики 21% австралийцев используют в качестве основного источника новостей социальные сети, а 39% населения получают новости из Facebook, говорится в исследовании Университета Канберры 2020 года.

«Предлагаемый закон в корне неправильно трактует отношения между нашей платформой и издателями, которые используют ее для обмена новостным контентом. Это поставило нас перед суровым выбором: попытаться соблюдать закон, игнорирующий реалии, или прекратить разрешать использование новостного контента в наших сервисах в Австралии. С тяжелым сердцем выбираем последнее», — говорится в заявлении Facebook.

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