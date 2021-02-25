Парламент Австралии заставит платить за новости

Новостные медиакомпании получат справедливое вознаграждение за контент, отметил главный казначей страны. По его словам, упомянутый законопроект предложил глава правительства Скотт Моррисон.
“Парламент одобрил <…> обязательный кодекс ведения переговоров, который устранит дисбаланс переговорной силы между новостными СМИ и цифровыми платформами. Он гарантирует, что новостные медиакомпании получат справедливое вознаграждение за контент, который они создают, а также создаст условия для ведения добросовестных переговоров и справедливого арбитражного процесса разрешения споров”, – указано на сайте главного казначея.
При этом Фрайденберг отметил прогресс, достигнутый американскими компаниями Google и Facebook в достижении коммерческих договоренностей с австралийскими новостными СМИ.
Напомним, компания Facebook запретила публикации новостей со всего мира для пользователей в Австралии, а всему миру запретила делиться новостями из Австралии.
Управляющий директор корпорации Facebook по Австралии и Новой Зеландии Уильям Истон сообщил, что австралийским изданиям теперь запрещено публиковать любой контент или делиться им на своих страницах в соцсети. Не смогут этого сделать и сами пользователи, причем по всему миру — никто не сможет запостить в Facebook ссылку на публикацию австралийского издания.
Для австралийских пользователей соцсетей это стало настоящей проблемой. Согласно статистики 21% австралийцев используют в качестве основного источника новостей социальные сети, а 39% населения получают новости из Facebook, говорится в исследовании Университета Канберры 2020 года.
«Предлагаемый закон в корне неправильно трактует отношения между нашей платформой и издателями, которые используют ее для обмена новостным контентом. Это поставило нас перед суровым выбором: попытаться соблюдать закон, игнорирующий реалии, или прекратить разрешать использование новостного контента в наших сервисах в Австралии. С тяжелым сердцем выбираем последнее», — говорится в заявлении Facebook.