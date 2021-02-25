NASA показало уникальное явление на Венере

Тепловизор WISPR зафиксировал самый большой горный регион Венеры, сопоставимый по своим размерам с Африкой, который называется Земля Афродиты.

Ночное свечение в атмосфере Венеры впервые удалось зафиксировать на снимке. Фото, которое запечатлел солнечный зонд Parker, опубликовано на официальном сайте NASA.

Солнечный зонд NASA Parker был запущен в 2018 году для изучения внешней короны Солнца. По плану, в течение семи лет своей работы космический корабль в общей сложности должен семь раз пролететь около Венеры, используя ее гравитацию для корректировки своей орбиты. Параллельно миссия Parker использует эти приближения, чтобы выполнить дополнительные наблюдения за Венерой.

Так, во время третьего гравитационного маневра 11 июля 2020 года бортовой широкоугольный тепловизор WISPR сделал уникальные по качеству и научной ценности изображения ночной стороны планеты с расстояния 12380 километров.

Во время полета над Венерой прибор обнаружил по краю планеты яркий обод, созданный ночным свечением – светом, излучаемым высоко в атмосфере атомами кислорода, которые на ночной стороне рекомбинируются в молекулы.

Также тепловизор WISPR зафиксировал самый большой горный регион Венеры, сопоставимый по своим размерам с Африкой, который называется Земля Афродиты. Элемент кажется на снимке темным из-за того, что его температура примерно на 30 градусов Цельсия ниже, чем окружающая среда.

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