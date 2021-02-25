На юге Франции нашли римскую виллу

В городе Ним на юге Франции при раскопках на месте строительства жилого дома археологи нашли остатки римской виллы императорской эпохи (I–II веков н. э.). Им удалось полностью раскопать парадную гостиную, пол которой был украшен мраморной мозаикой.

Одна часть пола отделана плиткой шестиугольной формы, уложенной в виде сот. С другой стороны — квадратный мозаичный «ковер» в стиле opus sectile, или штучной мозаики. Так называются многоцветные композиции, отдельные элементы которых были разной формы и изготавливались из разных материалов. Изготовление таких мозаик было куда дороже, чем тех, что делались из одинаковых по форме и размеру кусочков. Ученые говорят, что мрамор для этой мозаики доставлялся со всех концов Римской империи.

Помимо напольной мозаики, ученые смогли исследовать фрагменты расписного гипсового покрытия двух стен. Со временем оно отслоилось от стен и рухнуло на пол. Лицевая сторона штукатурного слоя расписана большими панелями красного цвета с черными промежутками.

Соседние помещения тоже отличались роскошью. Имелось помещение для купаний с гипокаустом — системой каналов под полом комнаты, по которым подавался нагретый воздух от стоявшей отдельно печи. Обычно гипокауст сооружали в крупных общественных зданиях, например, в термах. Наличие его в частном доме, даже только в одном помещении, говорит о состоятельности владельца. Пол еще одной комнаты украшен мраморными кабошонами. Во внутреннем дворе находятся остатки полукруглой чаши с фонтаном, первоначально покрытой ценным белым каррарским мрамором.

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