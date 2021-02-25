На «Гродно Азот» пообещали поднять зарплату, но не знают где взять деньги

На «Гродно Азот» по итогам первого квартала ожидается средняя зарплата более 1700 рублей. При этом на предприятии продолжают искать пути повышения получки. Об этом рассказал заместитель гендиректора по экономике и финансам Дмитрий Горошко во время расширенного оперативного собрания.

Как сообщает корпоративное издание «Гродненский Химик», Дмитрий Горошко доложил о динамике показателей нынешнего года, которые в январе стали выше запланированных, чему благоприятствует конъюнктура цен. Работа всего предприятия направлена на максимизацию прибыли и увеличение доходов.

— В плане заработной платы на февраль-март установлено 25-процентное увеличение тарифных окладов. По итогам первого квартала ожидается средняя заработная плата более 1700 белорусских рублей, — сообщает издание.

Также отмечается, что сейчас ищут возможные пути повышения заработной платы с увеличением ставки первого разряда. Это можно реализовать при выполнении таких показателей, как рентабельность продаж, экспорт товаров и услуг, энергосбережение и ряда других.

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