Лукашенко требует перестроить работу Совета безопасности

На встрече с государственным секретарем Совета безопасности Александр Лукашенко обозначил требование, — обеспечение стабильности и безопасности внутри Беларуси «в текущем непростом году».

— Мы никогда не скрывали это. Я постоянно об этом говорил. Очень будет непростой год, — цитирует пресс-служба его слова на встрече с госсекретарем Совбеза Александром Вольфовичем. — И не только потому, что есть некое недопонимание в обществе процессов развития Беларуси, желание дестабилизировать обстановку в Беларуси некоторых внутренних сил и особенно внешних. Не было бы внешних сил, не было бы этого давления.

— Это не проблема. Но вы видите, что не мытьем, так катаньем хочется расшатать Беларусь. И сигналы, и не просто сигналы — это конкретные действия — идут из-за рубежа, — сказал Лукашенко.

И обратился к визитеру, что «к счастью, мы обнаружили все эти центры»:

— Знаем всех этих «змагаров» и беглых из Беларуси. Но знать мало. Этому надо противостоять. Как будем действовать в случае обострения ситуации — все надо до мелочей предусмотреть с учетом опыта и Беларуси, и России, и Армении, и Кыргызстана, и Украины (вы видите, вспыхнула опять Украина), и других постсоветских республик. Мы давно об этом договаривались, и я думаю, что вы уже к этому готовы.

Нам следует обсудить ряд важных вопросов. Конечно, основной вопрос — Аппарат Совета безопасности и функционирование Совета безопасности в целом, председателем которого по должности является президент. Нам надо дошлифовать некоторые документы по функционированию Совета безопасности. Хотелось бы на основании опыта России, Казахстана, других государств, близких нам, знать, как они обеспечивают функционирование Совета безопасности.

И отметил, что и прежде в Беларуси опирались на опыт функционирования советов безопасности в этих странах.

Поделиться ссылкой: