Картину Ван Гога 1887 года впервые покажут публике

Полотно под названием “Уличная сцена на Монмартре” более века находилось в частной коллекции одной французской семьи.

Картину нидерландского художника Винсента Ван Гога “Уличная сцена на Монмартре” впервые с момента ее создания в 1887 году покажут широкой публике. Об этом сообщило издание ARTnews.

Отмечается, что с 1920 года картина находилась в частной коллекции француского коллекционера и никогда не выставлялась на обозрение.

“Уличная сцена на Монмартре” (Scène de rue à Montmartre) – часть очень редкой серии, изображающей знаменитый Мулен де ла Галетт на вершине холма с видом на Париж. Ван Гог писал полотно в течение двух лет, которые провел со своим братом Тео в квартире на улице Лепик.

Картину выставят в Лондоне, Амстердаме и Париже, а затем она будет продана на аукционе Sotheby’s. Стоимость полотна оценивают от пяти до восьми миллионов евро.

“Очень немногие картины Ван Гога периода Монмартра остаются в частных руках – большинство находится в коллекциях престижных музеев по всему миру. Появление на рынке картины такого калибра из такой знаковой серии, несомненно, знаменует собой большое событие”, – заявил Орели Вандевурд, руководитель отдела импрессионистов и современного искусства Sotheby’s во Франции.

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