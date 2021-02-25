«Дьявол уже здесь»: ученые встревожены новым штаммом коронавируса

«Калифорнийский вариант» COVID ученые считают наиболее опасным. Специалисты боятся «кошмарного сценария», так как вирусная нагрузка в два раза выше, чем у более ранних штаммов коронавируса, и он демонстрирует более высокую устойчивость к вакцинам.

Теперь специалисты опасаются потенциального «кошмарного сценария», когда два штамма – калифорнийский и британский – встретятся в одном человеке, обменяются мутациями и превратятся в еще более опасный вариант коронавируса.

Два новых исследования показывают, что возникший в Калифорнии вариант коронавируса, более заразен по сравнению с более ранними штаммами вируса и позволяет избежать образования антител, генерируемых вакцинами, сообщает Daily Mail.

Вариант, известный как B.1.427/B.1.429 – также иногда называемый CAL.20C/L452R – считается причиной резкого всплеска случаев заболевания и смертей, которые произошли во время Дня благодарения и рождественских праздников в Калифорнии.

Одно из новых исследований показало, что этот вариант производит вдвое больше вирусных частиц в организме человека и что случаи заболевания удваиваются примерно каждые две с половиной недели.

Другое исследование обнаружило, что инфицирование этим вариантом увеличилось более чем на 200 процентов в районе Сан-Франциско за последние несколько месяцев и что это увеличивает риск заражения членов семьи.

Также исследователи были обеспокоены новым вариантом коронавируса из Великобритании, известным как B.1.1.7, из-за предупреждений экспертов о том, что к следующему месяцу он станет самым доминирующим штаммом в США, а в Калифорнии уже зарегистрировано 204 случая заражения им.

Но калифорнийский вариант не менее опасен, и к концу марта на него может приходиться 90 процентов случаев заражения в штате, сообщили ученые изданию Los Angeles Times. Это приводит в действие потенциальный «кошмарный сценарий», когда два штамма встречаются в одном человеке, обмениваются мутациями и превращаются в еще более опасный вариант коронавируса.

В то время как в США наблюдается снижение заболеваемости, госпитализаций и смертей по всей стране, некоторые специалисты опасаются, что новый вариант переломит тенденцию и вызовет всплеск заражений уже в ближайшие недели.

«Дьявол уже здесь, – заявил Los Angeles Times доктор Чарльз Чиу, профессор лабораторной медицины и эксперт по инфекционным заболеваниям Калифорнийского университета в Сан-Франциско. – Я бы хотел, чтобы все было по-другому. Но наука есть наука».

Вариант B.1.427/B.1.429 в Калифорнии не встречался до октября. Однако уже к декабрю 36,4% всех образцов вируса от пациентов медицинского центра Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе были связаны с этим штаммом. А к началу февраля 2021 года этот вариант был обнаружен в половине всех образцов, испытанных в Лос-Анджелесе.

Доктор Чиу рассказал Los Angles Times, что вирус оказался более передаваемым, чем предыдущие штаммы, на 19–24%.

В одном случае, вспышка в доме престарелых, скорость распространения B.1.427 / B.1.429 была в шесть раз выше, чем у вариантов, наблюдавшихся в первые дни пандемии.

Исследователи подсчитали, что количество случаев этого варианта удваивается в «Золотом штате» каждые 18 дней, сообщает The New York Times.

В лабораторных исследованиях исследователи проанализировали генетический материал, обнаруженный в мазках из носа, которые использовались для проведения тестов на коронавирус. Они обнаружили, что вирусная нагрузка B.1.427 / B.1.429 была вдвое выше, чем вирусная нагрузка других вариантов.

Кроме того, калифорнийский вариант оказался более эффективен в уклонении от антител, созданных выжившими после COVID-19 или вырабатываемых вакцинами. Уровни антител, продуцируемых в ответ на калифорнийский вариант, были в два раза ниже.

Согласно сайту Scripps Research, этот вариант был обнаружен как минимум в 40 штатах США и 19 странах, включая Австралию, Францию, Великобританию, Норвегию и Тайвань. Тем не менее, он составляет всего один процент от всех случаев во всем мире и действительно вырос только в Калифорнии.

«Этот вариант вызывает беспокойство, потому что наши данные показывают, что он более заразен, с большей вероятностью связан с тяжелым заболеванием и, по крайней мере, частично устойчив к нейтрализующим антителам», – поясняет доктор Чиу, для Science Magazine.

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